„Segítség, megölnek!” – Alsónadrágban, véres arccal rohant az utcára a 11 éves kisfiú

Saját otthonából, a biztos pokolból rohant az utcára egy 11 éves kisfiú. Az elgyötört, kínzott kisfiú egy helyi üzletbe menekült be, amint félmeztelenül, véres arccal kért segítséget. Ami ezután kiderült, attól még a sokat látott nyomozók gyomra is felfordult.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 05:30
kiskorú veszélyeztetése anya gyermekbántalmazás

A reggeli órákban, alig fél tízkor még javában zajlott az élet a Nippersink sugárúton, amikor egy szinte teljesen meztelen, mindössze alsónadrágot viselő kínzott kisfiú tűnt fel a tömegben az Illinois állambeli Fox Lake-en. Az arca csupa vér volt, a testét pedig mindenütt véraláfutások és karmolások borították. Egy közeli bolt eladója azonnal behúzta a remegő gyereket, és tárcsázta a segélyhívót. 

Véresen, egy szál alsónadrágban menekült az utcára a kínzott kisfiú, miután otthonában elszabadult a pokol
Véresen, egy szál alsónadrágban menekült az utcára a kínzott kisfiú, miután otthonában elszabadult a pokol. Az anyát, Priscilla Marshallt és élettársát, Cody Mariont őrizetbe vették (Fotó: Fox Lake Police Department)

Éveken át tartott a kínzott kisfiú kálváriája

A rendőrök azonnal kórházba szállították a gyereket, majd kivonultak a család otthonához. Ott találták meg a 34 éves anyát, Priscilla Marshallt és élettársát, a 35 éves Cody Mariont. A kihallgatások során elképesztő kegyetlenségekre derült fény: a fiú elmesélte, hogy évek óta módszeresen kínozták.

A gyereket különböző háztartási eszközökkel verték, és volt, hogy büntetésből mosogatószert öntöttek a szájába és a fülébe

– áll a rendőrségi közleményben.

A kisfiú sorsa azért is maradhatott ilyen sokáig rejtve, mert a szülei egyszerűen nem engedték iskolába, így senkinek nem tűntek fel a testén lévő sebek.

Kimentették a testvéreit is

A házban a nyomozók további két gyermeket találtak – egy egyéves és egy kétéves kicsit –, két másik testvér pedig éppen iskolában volt. Bár ők látszólag sértetlenek voltak, a hatóságok azonnal kiemelték mind a négy gyermeket a családból, és egy rokonnál helyezték el őket.

Nincs kegyelem a kínzóknak

A kisfiú vallomása alapján az anyát és az élettársat is őrizetbe vették. Súlyos testi sértéssel, családon belüli erőszakkal és kiskorú veszélyeztetésével vádolják őket.

A fiú elmondta a nyomozóknak, hogy a bántalmazás már évek óta tartott, mielőtt végre össze tudta szedni a bátorságát, hogy elmeneküljön otthonról és segítséget kérjen

– idézi az ügyészek nyilatkozatát a People. A páros jelenleg a Lake megyei börtönben várja a tárgyalást, a bíróság pedig a napokban dönt a fogva tartásuk meghosszabbításáról.

 

