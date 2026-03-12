RETRO RÁDIÓ

Leszakad az ég: erre a kilenc vármegyére adtak ki riasztást

Az időjárás-előrejelzés komor képet fest elénk. Több vármegyére adtak ki riasztást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 06:00
elsőfokú riasztás zivatar veszély prognózis

Bekeményít az időjárás, csütörtökön kilenc vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatarok miatt – derül ki a HungaroMet figyelmeztető előrejelzéséből. Íme:

Kiadták a riasztást, a citromsárgával jelölt vármegyékben várható zivatar csütörtökön
Kiadták a riasztást, a citromsárgával jelölt vármegyékben várható zivatar csütörtökön (Fotó: HungaroMet)

Kilenc vármegyét érint a riasztás

Csütörtökön napsütést időnként gomolyfelhők zavarják meg, de több órán át is kisüthet a nap. Szórványosan záporok alakulhatnak ki, néhol akár zivatar is előfordulhat. A délutáni órákban a hőmérséklet várhatóan 16–17 °C körül tetőzik. A zivatarok miatt több vármegyében is riasztást adtak ki, hiszen ilyenkor villámlás, szélerősödés és jégeső előfordulhat. A Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Veszprém vármegyében élők jó, ha felkészülnek a zivatarok érkezésére.

Pénteken többnyire napos, kellemes idő ígérkezik, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Elszórtan még kialakulhat egy-egy rövid zápor. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 °C között várható.

Szombaton a nap első felében sok napsütésre számíthatunk, majd délután fokozatosan megnövekszik a gomolyfelhőzet. Az esti órákban helyenként zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 14 és 19 °C között alakul, a délkeleti szél időnként megélénkül – írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál.

 

