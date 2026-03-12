Leszakad az ég: erre a kilenc vármegyére adtak ki riasztást
Az időjárás-előrejelzés komor képet fest elénk. Több vármegyére adtak ki riasztást.
Bekeményít az időjárás, csütörtökön kilenc vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatarok miatt – derül ki a HungaroMet figyelmeztető előrejelzéséből. Íme:
Kilenc vármegyét érint a riasztás
Csütörtökön napsütést időnként gomolyfelhők zavarják meg, de több órán át is kisüthet a nap. Szórványosan záporok alakulhatnak ki, néhol akár zivatar is előfordulhat. A délutáni órákban a hőmérséklet várhatóan 16–17 °C körül tetőzik. A zivatarok miatt több vármegyében is riasztást adtak ki, hiszen ilyenkor villámlás, szélerősödés és jégeső előfordulhat. A Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Veszprém vármegyében élők jó, ha felkészülnek a zivatarok érkezésére.
Pénteken többnyire napos, kellemes idő ígérkezik, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Elszórtan még kialakulhat egy-egy rövid zápor. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 °C között várható.
Szombaton a nap első felében sok napsütésre számíthatunk, majd délután fokozatosan megnövekszik a gomolyfelhőzet. Az esti órákban helyenként zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 14 és 19 °C között alakul, a délkeleti szél időnként megélénkül – írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál.
