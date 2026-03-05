Milyen eső, milyen hideg, milyen szél? Kiderült, milyen időt hoz az idei tavasz!

Csodás idő a láthatáron: a következő napokban napsütésre és tavaszias időre lehet számítani. A nappali hőmérséklet 13 és 15 fok között alakul, és csapadékmentes, enyhe időjárásra van kilátás. S ez még nem minden: ragyogó idő ígérkezik a hétvégére!

Ébredezik a természet - gyönyörű tavaszi időjárásra van kilátás (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Végre itt a tavasz: napsütéses napok várnak ránk

Csütörtökön sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel. Csupán elvétve fordulhat elő zápor. Reggel 5, délután pedig 15 fok körül várható a hőmérséklet.

Pénteken ragyogó napsütés lesz, de a Dunántúlon felhősebb időszakok is lehetnek. Csapadék sem várható. 14 fok körüli kellemes kora tavaszi idő várható.

Egész hétvégén sok napsütésre van kilátás, csapadék nélkül. 13-14 fok körül valószínű a csúcsérték. A keleti szél pedig továbbra is gyenge marad – szól a Köpönyeg.hu meteorológiai portál prognózisa.