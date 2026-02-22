RETRO RÁDIÓ

Ezt már nem lehet bírni, teljesen megőrült az időjárás

Kis felmelegedésre számíthatunk, egy időre búcsút inthetünk a havazásnak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.22. 06:00
időjárásváltozás enyhülés csapadék

Bár a következő napokban sokfelé számíthatunk esőzésre, a havazás úgy tűnik elkerül minket. Szerencsére kis enyhülés lesz tapasztalható az időjárásban, ami igazi tavaszias hangulatot varázsolhat.

Csapadékos időjárás lesz a jellemző a hét elején
Enyhülést hoz az időjárás    Fotó: Unsplash

Csapadékos időjárás lesz a jellemző a hét elején

Vasárnap a napot köd és pára köszönti, majd erősen felhős, borongós idő lesz a jellemző. Szórványosan előfordulhat szitálás vagy kisebb eső, miközben a délnyugati és nyugati szelek élénken fújnak. A hőmérséklet +7 fok körül alakul.

Hétfőn a délelőtt még borongós, szórványos esőkkel tarkított lesz, de délután északnyugat felől kezd tisztulni az ég. Folytatódik az enyhülés, a hőmérséklet délutánra 9–15 fok közé emelkedhet.

Kedden a gyakran felhős égbolton elszórtan záporok is előfordulhatnak, főleg a nap első felében erősödhet meg az északnyugati szél. A csúcsértékek 12–13 fok körül várhatók - írja a köpönyeg.hu.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

