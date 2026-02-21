Havazás: Kőszegen pár óra alatt 36 cm hullott - Fotó!

Kőszegen 36 centiméter hó hullott, közölte a HungaroMet Zrt. szombaton a Facebook-oldalán. Azt írták: pénteken "a végig 0 Celsius-fok alatti hőmérsékletben történő havazás, valamint a viharossá fokozódó északi szél tökéletes feltételeket biztosított ahhoz, hogy méretes hótorlaszok alakuljanak ki a Nyugat-Dunántúlon". A hóréteg vastagsága a szombat reggeli mérések alapján nagy területen 10-20 centiméter közötti, a legvastagabb hótakarót, 36 centimétert, Kőszegen mérték.

Havazás: Kőszegen mértég a legnagyobb hótakarót. Fotó: Kisalföld

Havazás: Kőszeg után Sopron a befutó

A bejegyzéshez készített infografika szerint szombat reggel Sopron Brennbergbányán 33 centiméter, Sopron meteorológiai állomáson 27 centiméter, a Vas vármegyei Peresznyén 23 centiméter hó hullott.