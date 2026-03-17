"Nemcsak nőnek lenni jó, hanem a nők miatt férfinak is jó lenni" - vallomást tett a miniszter
Hankó Balázs tárcájánál kétharmados női többség van, ami az államtitkárokat illeti. A KINCS rendezvényén a miniszter faggatta négy nő államtitkárát. Nőnek lenni jó ma Magyarországon - derült ki a válaszokból.
Hankó Balázs kérdezte a Kulturális-és Innovációs Minisztérium négy államtitkár asszonyát. A Kopp Mária Intézet (KINCS) Magyarországon nőnek lenni jó! című konferencián a miniszter arra volt kíváncsi , hogy Kiss-Hegyi Anitát, Koncz Zsófiát, Varga-Bajusz Veronikát és Závogyán Magdolnát hogyan segíti a munkájában, a maga szakterületén a női mivolta, és szerintük miért jó ma nőnek lenni Magyarországon.
Nőnek lenni jó - na de férfinak?
A KINCS női konferenciáján Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nyitóbeszéd helyett a színpadra hívta négy nő államtitkárát és kérdéseket tett fel nekik. A miniszter elmondta, náluk a hivatalban kétharmados női többség van: hat államtitkárból négy nő.
Azt gondolom, hogy Magyarországon nemcsak nőnek lenni jó, hanem a nők miatt férfinak is jó lenni
- jelentette ki Hankó Balázs.
A családokért felelős államtitkár, Koncz Zsófia két kisgyermek édesanyjaként elsősorban a kormány nőket támogató intézkedéseit sorolta, amelyekkel ahhoz kívánnak hozzájárulni, hogy Magyarországon jó legyen nőnek lenni. Említette többek közt az elmúlt 15 évben kialakított erős családtámogatási rendszert, a nők SZJA mentességét, a CSED-et, a Nők40 programot.
Azt gondolom, hogy nekünk minden élethelyzetben igyekeznünk kell segíteni. Mivel nekem is kisgyermekeim vannak, ez nagyon sokat számít abban, hogy bele tudjak helyezkedni a gyermeket nevelő édesanyák élethelyzetébe. Nálunk is van otthon két kisfiú, Istvánka szeptemberben kezdi az óvodát, Hunor a bölcsit. Sok hasonló családdal találkozom a bölcsődében, a játszótéren és a már ebben a korban is megrendezett szülinapi zsúrokon. Nálunk nagyon sokat segít a család, a nagyszülők, a férjem is, ez is hatalmas támogatás
- mondta el Koncz Zsófia, aki örömét fejezte ki "a bölcsődei hálózat hatalmas volumenű fejlesztése miatt, amiatt, hogy már az egészen kis településeken is megoldott a kisgyermekekről való gondoskodás.
Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár azt emelte ki, hogy nőként könnyebb a művészekkel való kapcsolatteremtés.
A művészek, mint köztudott, érzékenyek - legyenek férfiak vagy nők - és én azt a lehetőséget látom abban, hogy nőként vezetem ezt a területet, hogy el tudom simítani, finomítani tudom az esetleges feszültségeket, összeterelgetni a szándékokat, közelíteni, lekerekíteni a felvetődött ellentéteket
- fogalmazott Závogyán Magdolna. Kiss-Hegyi Anita, a kulturális kapcsolatokért felelős államtitkártól megtudtuk: az általa betöltött pozíció létrehozását a miniszter kezdeményezte, mondván, mindannyian tudjuk, hogy mindent az emberi kapcsolatok alakítanak és ez így van a nemzetközi színtéren is.
A munkámban a nagycsalád-mintát szoktam alkalmazni. Édesanyámék 12-en voltak testvérek és nálunk egy átlagos vasárnapi ebéden a nagymamánál huszonöt családtag vett részt. Tudjuk, hogy ilyenkor mindenki a maga igazát szeretné érvényre juttatni. Azt tanultam meg a nagymamámtól, hogyan lehet igazságot, egyetértést teremteni és ez a nemzetközi kapcsolatokban is elengedhetetlen
- osztotta meg személyes tapasztalatait Kiss-Hegyi Anita.
A felsőoktatásért, szak-és felnőttképzésért, fiatalokért felelős Varga-Bajusz Veronika a szenvedélyt emelte ki, amellyel egy nő küzd a fontos ügyekért. Az általa vezetett szakterület eredményei közül megemlítette, hogy mennyire népszerű a felsőoktatásban az a két intézkedés, amely lehetővé teszi, hogy nő hallgatók átkerülhetnek az önköltséges képzésből a költségtérítésesre.
Egyéni tanulmányi rend jár azoknak a hallgatóknak, akik 14 év alatti gyermeket nevelnek, hogy jobban be tudják osztani az idejüket, jobban össze tudják egyeztetni a felsőfokú tanulmányaikat a gyermekneveléssel. Közel 200 hallgató - bár önköltséges szakra vették fel - már költségtérítéses képzésre iratkozhatott be, mivel most született gyermeke. Összesen közel 700 hallgatónak adatott meg így a lehetőség, hogy állami ösztöndíjjal tanuljon. Az intézkedések közül a Pannónia programot emelném ki, mert azt egy olyan élethelyzet szülte, amikor nagyon gyorsan megoldást kellett találni arra, hogy a magyar fiatalok ugyanazokkal a lehetőségekkel rendelkezhessenek, mint bármelyik nyugat-európai fiatal az egyetemi képzésben
- számolt be Varga-Bajusz Veronika.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre