RETRO RÁDIÓ

"Nemcsak nőnek lenni jó, hanem a nők miatt férfinak is jó lenni" - vallomást tett a miniszter

Hankó Balázs tárcájánál kétharmados női többség van, ami az államtitkárokat illeti. A KINCS rendezvényén a miniszter faggatta négy nő államtitkárát. Nőnek lenni jó ma Magyarországon - derült ki a válaszokból.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 14:15
államtitkár magyarország kopp mária intézet miniszter

Hankó Balázs kérdezte a Kulturális-és Innovációs Minisztérium négy államtitkár asszonyát. A Kopp Mária Intézet (KINCS) Magyarországon nőnek lenni jó! című konferencián a miniszter arra volt kíváncsi , hogy Kiss-Hegyi Anitát, Koncz Zsófiát, Varga-Bajusz Veronikát és Závogyán Magdolnát hogyan segíti a munkájában, a maga szakterületén a női mivolta, és szerintük miért jó ma nőnek lenni Magyarországon.

Nőnek lenni jó
Államtitkár asszonyok háromnegyedes többségben: Koncz Zsófia, Varga-Bajusz Veronika, Hankó Balázs, Závogyán Magdolna, Kiss-Hegyi Anita a Magyarországon nőnek lenni jó konferencián /Fotó: Fodor Erika

Nőnek lenni jó - na de férfinak?

A KINCS női konferenciáján Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nyitóbeszéd helyett a színpadra hívta négy nő államtitkárát és kérdéseket tett fel nekik. A miniszter elmondta, náluk a hivatalban kétharmados női többség van: hat államtitkárból négy nő. 

Azt gondolom, hogy Magyarországon nemcsak nőnek lenni jó, hanem a nők miatt férfinak is jó lenni

 - jelentette ki Hankó Balázs.

@fodorerikastory 4 női államtitkárával beszélgetett a Magyarországon nőnek lenni jó konferencián a Kopp Mária Intézetben Hankó Balázs. A kulturális és innovációs miniszter arról kérdezte Koncz Zsófia családokért felelős államtitkárt, hogyan segíti munkájában, hogy maga is kisgyermekes anyuka. #nőnap💗 ♬ eredeti hang - fodorerikastory

A családokért felelős államtitkár, Koncz Zsófia két kisgyermek édesanyjaként elsősorban a kormány nőket támogató intézkedéseit sorolta, amelyekkel ahhoz kívánnak hozzájárulni, hogy Magyarországon jó legyen nőnek lenni. Említette többek közt az elmúlt 15 évben kialakított erős családtámogatási rendszert, a nők SZJA mentességét, a CSED-et, a Nők40 programot.

Azt gondolom, hogy nekünk minden élethelyzetben igyekeznünk kell segíteni. Mivel nekem is kisgyermekeim vannak, ez nagyon sokat számít abban, hogy bele tudjak helyezkedni a gyermeket nevelő édesanyák élethelyzetébe. Nálunk is van otthon két kisfiú, Istvánka szeptemberben kezdi az óvodát, Hunor a bölcsit. Sok hasonló családdal találkozom a bölcsődében, a játszótéren és a már ebben a korban is megrendezett szülinapi zsúrokon. Nálunk nagyon sokat segít a család, a nagyszülők, a férjem is, ez is hatalmas támogatás

- mondta el Koncz Zsófia, aki örömét fejezte ki "a bölcsődei hálózat hatalmas volumenű fejlesztése miatt, amiatt, hogy már az egészen kis településeken is megoldott a kisgyermekekről való gondoskodás. 

Hankó Balázs miniszter beszélgetett a Kulturális és Innovációs Minisztérium négy nő államtitkárával /Fotó: Fodor Erika

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár azt emelte ki, hogy nőként könnyebb a művészekkel való kapcsolatteremtés.

A művészek, mint köztudott, érzékenyek - legyenek férfiak vagy nők - és én azt a lehetőséget látom abban, hogy nőként vezetem ezt a területet, hogy el tudom simítani, finomítani tudom az esetleges feszültségeket, összeterelgetni a szándékokat, közelíteni, lekerekíteni a felvetődött ellentéteket

 - fogalmazott Závogyán Magdolna. Kiss-Hegyi Anita, a kulturális kapcsolatokért felelős államtitkártól megtudtuk: az általa betöltött pozíció létrehozását a miniszter kezdeményezte, mondván, mindannyian tudjuk, hogy mindent az emberi kapcsolatok alakítanak és ez így van a nemzetközi színtéren is. 

A munkámban a nagycsalád-mintát szoktam alkalmazni. Édesanyámék 12-en voltak testvérek és nálunk egy átlagos vasárnapi ebéden a nagymamánál huszonöt családtag vett részt. Tudjuk, hogy ilyenkor mindenki a maga igazát szeretné érvényre juttatni. Azt tanultam meg a nagymamámtól, hogyan lehet igazságot, egyetértést teremteni és ez a nemzetközi kapcsolatokban is elengedhetetlen

 - osztotta meg személyes tapasztalatait Kiss-Hegyi Anita.

@fodorerikastory Két államtitkár asszonyát: a kultúráért felelős Závogyán Magdolnát és a kulturális kapcsolatokért felelős Kiss-Hegyi Anitát kérdezte Hankó Balázs miniszter a női mivoltukból fakadó előnyökről a munkájuk területén.#nőnap💗 ♬ eredeti hang - fodorerikastory

A felsőoktatásért, szak-és felnőttképzésért, fiatalokért felelős Varga-Bajusz Veronika  a szenvedélyt emelte ki, amellyel egy nő küzd a fontos ügyekért. Az általa vezetett szakterület eredményei közül megemlítette, hogy mennyire népszerű a felsőoktatásban az a két intézkedés, amely lehetővé teszi, hogy nő hallgatók átkerülhetnek az önköltséges képzésből a költségtérítésesre. 

Egyéni tanulmányi rend jár azoknak a hallgatóknak, akik 14 év alatti gyermeket nevelnek, hogy jobban be tudják osztani az idejüket, jobban össze tudják egyeztetni a felsőfokú tanulmányaikat a gyermekneveléssel. Közel 200 hallgató - bár önköltséges szakra vették fel - már költségtérítéses képzésre iratkozhatott be, mivel most született gyermeke. Összesen közel 700 hallgatónak adatott meg így a lehetőség, hogy állami ösztöndíjjal tanuljon. Az intézkedések közül a Pannónia programot emelném ki, mert azt egy olyan élethelyzet szülte, amikor nagyon gyorsan megoldást kellett találni arra, hogy  a magyar fiatalok ugyanazokkal a lehetőségekkel rendelkezhessenek, mint bármelyik nyugat-európai fiatal az egyetemi képzésben

- számolt be Varga-Bajusz Veronika.

@fodorerikastory A Kopp Mária Intézet Magyarországon Nőnek lenni jó konferenciáján Hankó Balázs miniszter kérdezte az egyik államtitkárát, Varga- Bajusz Veronikát, hogy miért jó nőnek lenni a saját mun kakörében?#nőnap💗 ♬ eredeti hang - fodorerikastory

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
