"Nemcsak nőnek lenni jó, hanem a nők miatt férfinak is jó lenni" - vallomást tett a miniszter

Hankó Balázs kérdezte a Kulturális-és Innovációs Minisztérium négy államtitkár asszonyát. A Kopp Mária Intézet (KINCS) Magyarországon nőnek lenni jó! című konferencián a miniszter arra volt kíváncsi , hogy Kiss-Hegyi Anitát, Koncz Zsófiát, Varga-Bajusz Veronikát és Závogyán Magdolnát hogyan segíti a munkájában, a maga szakterületén a női mivolta, és szerintük miért jó ma nőnek lenni Magyarországon.

Államtitkár asszonyok háromnegyedes többségben: Koncz Zsófia, Varga-Bajusz Veronika, Hankó Balázs, Závogyán Magdolna, Kiss-Hegyi Anita a Magyarországon nőnek lenni jó konferencián /Fotó: Fodor Erika

Nőnek lenni jó - na de férfinak?

A KINCS női konferenciáján Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nyitóbeszéd helyett a színpadra hívta négy nő államtitkárát és kérdéseket tett fel nekik. A miniszter elmondta, náluk a hivatalban kétharmados női többség van: hat államtitkárból négy nő.

Azt gondolom, hogy Magyarországon nemcsak nőnek lenni jó, hanem a nők miatt férfinak is jó lenni

- jelentette ki Hankó Balázs.

♬ eredeti hang - fodorerikastory @fodorerikastory 4 női államtitkárával beszélgetett a Magyarországon nőnek lenni jó konferencián a Kopp Mária Intézetben Hankó Balázs. A kulturális és innovációs miniszter arról kérdezte Koncz Zsófia családokért felelős államtitkárt, hogyan segíti munkájában, hogy maga is kisgyermekes anyuka. #nőnap💗

A családokért felelős államtitkár, Koncz Zsófia két kisgyermek édesanyjaként elsősorban a kormány nőket támogató intézkedéseit sorolta, amelyekkel ahhoz kívánnak hozzájárulni, hogy Magyarországon jó legyen nőnek lenni. Említette többek közt az elmúlt 15 évben kialakított erős családtámogatási rendszert, a nők SZJA mentességét, a CSED-et, a Nők40 programot.

Azt gondolom, hogy nekünk minden élethelyzetben igyekeznünk kell segíteni. Mivel nekem is kisgyermekeim vannak, ez nagyon sokat számít abban, hogy bele tudjak helyezkedni a gyermeket nevelő édesanyák élethelyzetébe. Nálunk is van otthon két kisfiú, Istvánka szeptemberben kezdi az óvodát, Hunor a bölcsit. Sok hasonló családdal találkozom a bölcsődében, a játszótéren és a már ebben a korban is megrendezett szülinapi zsúrokon. Nálunk nagyon sokat segít a család, a nagyszülők, a férjem is, ez is hatalmas támogatás

- mondta el Koncz Zsófia, aki örömét fejezte ki "a bölcsődei hálózat hatalmas volumenű fejlesztése miatt, amiatt, hogy már az egészen kis településeken is megoldott a kisgyermekekről való gondoskodás.

Hankó Balázs miniszter beszélgetett a Kulturális és Innovációs Minisztérium négy nő államtitkárával /Fotó: Fodor Erika

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár azt emelte ki, hogy nőként könnyebb a művészekkel való kapcsolatteremtés.

A művészek, mint köztudott, érzékenyek - legyenek férfiak vagy nők - és én azt a lehetőséget látom abban, hogy nőként vezetem ezt a területet, hogy el tudom simítani, finomítani tudom az esetleges feszültségeket, összeterelgetni a szándékokat, közelíteni, lekerekíteni a felvetődött ellentéteket

- fogalmazott Závogyán Magdolna. Kiss-Hegyi Anita, a kulturális kapcsolatokért felelős államtitkártól megtudtuk: az általa betöltött pozíció létrehozását a miniszter kezdeményezte, mondván, mindannyian tudjuk, hogy mindent az emberi kapcsolatok alakítanak és ez így van a nemzetközi színtéren is.

A munkámban a nagycsalád-mintát szoktam alkalmazni. Édesanyámék 12-en voltak testvérek és nálunk egy átlagos vasárnapi ebéden a nagymamánál huszonöt családtag vett részt. Tudjuk, hogy ilyenkor mindenki a maga igazát szeretné érvényre juttatni. Azt tanultam meg a nagymamámtól, hogyan lehet igazságot, egyetértést teremteni és ez a nemzetközi kapcsolatokban is elengedhetetlen

- osztotta meg személyes tapasztalatait Kiss-Hegyi Anita.