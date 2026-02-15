Koncz Zsófia: A választás tétje óriási a magyar családok számára!

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Várkert Bazárban mondott évértékelő beszéde előtt nyilatkozott a Borsnak. Koncz Zsófia az eseményen elmondta, hogy a magyar családok számára sorsdöntő az idei választás, azt is hangsúlyozta, hogy miért.

Koncz Zsófia a Fidesz Évértékelőjén 2026.02.14. / Fotó: Kovács Dávid

Koncz Zsófia: sorsdöntő választás a családok szempontjából is

A választás tétje óriási. Különösen a magyar családok számára. Mert az a helyzet, hogy mind a közben, hogy nyilván az ukrajnai háború óta van egy nagyon-nagyon nehéz gazdasági helyzet egész Európában, azért mi a családoknak soha nem látott méretű támogatást adunk. A GDP 5 százalékát. 4802 milliárd forint. Soha ekkora támogatást nem kaptak korábban. Ehhez képest a Tisza mindent elvenne tőlük. Pont azért, mert végrehajtják a brüsszeli kéréseket

- nyilatkozta a családokért felelős államtitkár.