RETRO RÁDIÓ

Koncz Zsófia: A választás tétje óriási a magyar családok számára!

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Várkert Bazárban mondta el évértékelő beszédét. A rendezvényen Koncz Zsófia a Borsnak nyilatkozott arról, hogy a magyar családok számára miért sorsdöntő az idei választás.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 10:18
Koncz Zsófia Évértékelő 2026 Orbán Viktor

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Várkert Bazárban mondott évértékelő beszéde előtt nyilatkozott a Borsnak. Koncz Zsófia az eseményen elmondta, hogy a magyar családok számára sorsdöntő az idei választás, azt is hangsúlyozta, hogy miért.

Koncz Zsófia
Koncz Zsófia a Fidesz Évértékelőjén 2026.02.14. / Fotó: Kovács  Dávid

Koncz Zsófia: sorsdöntő választás a családok szempontjából is

A választás tétje óriási. Különösen a magyar családok számára. Mert az a helyzet, hogy mind a közben, hogy nyilván az ukrajnai háború óta van egy nagyon-nagyon nehéz gazdasági helyzet egész Európában, azért mi a családoknak soha nem látott méretű támogatást adunk. A GDP 5 százalékát. 4802 milliárd forint. Soha ekkora támogatást nem kaptak korábban. Ehhez képest a Tisza mindent elvenne tőlük. Pont azért, mert végrehajtják a brüsszeli kéréseket

- nyilatkozta a családokért felelős államtitkár

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu