Új páros A Nagy Duettben? Könnyfakasztó videót osztott meg Rubint Réka

Mindenki szívét sikerült megérintenie a fitneszladynek. Rubint Réka és Schobert Norbi fia, az ifjabb Norbert jelenleg A Nagy Duettben bizonyít, ám nemrég a büszke apa is mikrofont ragadott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 14:30
A Nagy Duett színpadán bizonyít profi mestere, Lengyel Johanna oldalán Schobert Norbi Jr. A páros immár hetek óta komoly sikereket arat, a fiatal sportoló pedig ismételten megmutatta, mennyire sokoldalú. A családja, köztük a szülei, Rubint Réka és Schobert Norbert is nagyon büszkék rá, így ha tehetik, élőben drukkolnak neki a stúdióban. Legutóbb például, miután ifjabb Schobert Norbi és Lengyel Johanna előadta a Magány Vágány című dalt, az apa nem is tudta leplezni a meghatottságát.

Nem akármivel lepte meg a férje Rubint Rékát / Fotó:  Facebook

Azt kiabáltam, hogy az én fiam! Ő Norbi a köbön, sőt, a sokadik hatványon

– mondta el nevetve, de szemmel látható meghatottsággal Schobert Norbi, aki nemrég – talán a fia példáját követve ezzel –, szerenáddal lepte meg az otthonukban a feleségét, Rékát.

Itthoni Nagy Duett

- jegyezte meg Instagramon a fitneszlady, mialatt megosztott egy videót arról, hogyan adja elő a férje Somló Tamás Olyan szépek voltunk című dalát.

Rékának egyébként az volt a véleménye, az éneklést talán jobb, ha meghagyják az ifjabb Schobertnek, de így is nagyon megérintette Norbi gesztusa – és nemcsak őt, hanem a követőtáborát is.

De jó fejek vagytok! Maradjatok ilyenek, senki és semmi kedvéért ne változzatok meg!

- üzente az egyik kommentelő.

De szeretlek titeket! 

- olvadozott egy másik rajongó.

Szuper férj... Megkönnyeztem. Ölelés nektek, Réka! 

- jelezte meghatottan egy újabb követő.

Rubint Réka videóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

