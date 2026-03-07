Új páros A Nagy Duettben? Könnyfakasztó videót osztott meg Rubint Réka
Mindenki szívét sikerült megérintenie a fitneszladynek. Rubint Réka és Schobert Norbi fia, az ifjabb Norbert jelenleg A Nagy Duettben bizonyít, ám nemrég a büszke apa is mikrofont ragadott.
A Nagy Duett színpadán bizonyít profi mestere, Lengyel Johanna oldalán Schobert Norbi Jr. A páros immár hetek óta komoly sikereket arat, a fiatal sportoló pedig ismételten megmutatta, mennyire sokoldalú. A családja, köztük a szülei, Rubint Réka és Schobert Norbert is nagyon büszkék rá, így ha tehetik, élőben drukkolnak neki a stúdióban. Legutóbb például, miután ifjabb Schobert Norbi és Lengyel Johanna előadta a Magány Vágány című dalt, az apa nem is tudta leplezni a meghatottságát.
Azt kiabáltam, hogy az én fiam! Ő Norbi a köbön, sőt, a sokadik hatványon
– mondta el nevetve, de szemmel látható meghatottsággal Schobert Norbi, aki nemrég – talán a fia példáját követve ezzel –, szerenáddal lepte meg az otthonukban a feleségét, Rékát.
Itthoni Nagy Duett
- jegyezte meg Instagramon a fitneszlady, mialatt megosztott egy videót arról, hogyan adja elő a férje Somló Tamás Olyan szépek voltunk című dalát.
Rékának egyébként az volt a véleménye, az éneklést talán jobb, ha meghagyják az ifjabb Schobertnek, de így is nagyon megérintette Norbi gesztusa – és nemcsak őt, hanem a követőtáborát is.
De jó fejek vagytok! Maradjatok ilyenek, senki és semmi kedvéért ne változzatok meg!
- üzente az egyik kommentelő.
De szeretlek titeket!
- olvadozott egy másik rajongó.
Szuper férj... Megkönnyeztem. Ölelés nektek, Réka!
- jelezte meghatottan egy újabb követő.
Rubint Réka videóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre