Schobert Norbi arany lakodalomra készül: nem aprózta el a Valentin-napi ajándékot sem!

A rajongók nagy örömére megmutatta Valentin-nap alkalmával a magyar fitneszedző, Schóbert Norbi a nemrégiben közzétett Instagram bejegyzésével, hogy milyen is az igazi romantikus oldala. Sőt azt is elárulta, hogy mit vár a legjobban a feleségével.

Schóbert Norbi megmutatta romantikus oldalát a követőinek a közösségi oldalán / Fotó: facebook

Schóbert Norbi türelmetlenül várja azt a bizonyos pillanatot

Az 54 éves üzletember nagyon büszke feleségére, Rubint Rékára, ami a legújabb Instagram bejegyzésében is érezhető. Norbi nem bírta kivárni a Valentin-napot, ezért a szerelem ünnepének előestéjén adta át Rékának a hatalmas, 50 szál vörös rózsát.

A 25. Valentin nap előestéjén átadtam az 50 szál rózsát, mert sosem bírom kivárni az időpontot. Miért 50? Mert szeretnék egy aranylakodalmat ülni az unokáimmal

- írta romantikus sorait a fitneszguru.