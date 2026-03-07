- Orbán Viktor szerint az időseknek a múlttal és a jövővel kapcsolatban is lehetnek aggodalmai
- Ez a választás arról szól, hogy gyűlöletre vagy szeretetre építsük-e a jövőnket
- Orbán Viktor: Soha nem egyezzünk meg zsarolás terhe alatt
- Emilio nem kertelt Majkáról, elítéli, amit tett az ózdi rapper: „Erőszakot vitt a színpadra"
Orbán Viktor megszólalt az aranykonvojról: „Tudni akarom, hogyan kerül az a pénz a zsebekbe”
Gyanúsnak tartja az ügyet a kormányfő. Orbán Viktor elmondta a Háborúellenes Gyűlésen, mit sejt a háttérben.
Orbán Viktor egy Lázárinfó keretében állt színpadra Debrecenben, a Háborúellenes Gyűlés következő állomásán. Az utolsó Lázárinfó első kérdezője a csütörtökön elfogott ukrán aranykonvojjal kapcsolatban tett fel kérdéseket.
Nekünk is csak kérdéseink vannak még. Azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a pénzzel Magyarországon. Nekem gyanús ami történik. Van egy semmiből létrehozott ukránbarát párt ami megy előre, működik és nincsenek anyagi nehézségei és van rengeteg ukránbarát médiamunkás, rengeteg ukránbarát nyilvánosság előtt megszólaló ember. Élek a gyanúperrel, hogy sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz a zsebekbe.
– jelentette ki a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre