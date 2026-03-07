Orbán Viktor megszólalt az aranykonvojról: „Tudni akarom, hogyan kerül az a pénz a zsebekbe”

Nekünk is csak kérdéseink vannak még. Azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a pénzzel Magyarországon. Nekem gyanús ami történik. Van egy semmiből létrehozott ukránbarát párt ami megy előre, működik és nincsenek anyagi nehézségei és van rengeteg ukránbarát médiamunkás, rengeteg ukránbarát nyilvánosság előtt megszólaló ember. Élek a gyanúperrel, hogy sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz a zsebekbe.