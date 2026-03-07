RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor megszólalt az aranykonvojról: „Tudni akarom, hogyan kerül az a pénz a zsebekbe”

Gyanúsnak tartja az ügyet a kormányfő. Orbán Viktor elmondta a Háborúellenes Gyűlésen, mit sejt a háttérben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 17:05
Orbán Viktor egy Lázárinfó keretében állt színpadra Debrecenben, a Háborúellenes Gyűlés következő állomásán. Az utolsó Lázárinfó első kérdezője a csütörtökön elfogott ukrán aranykonvojjal kapcsolatban tett fel kérdéseket.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: kurucz árpád / mw

Nekünk is csak kérdéseink vannak még. Azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a pénzzel Magyarországon. Nekem gyanús ami történik. Van egy semmiből létrehozott ukránbarát párt ami megy előre, működik és nincsenek anyagi nehézségei és van rengeteg ukránbarát médiamunkás, rengeteg ukránbarát nyilvánosság előtt megszólaló ember. Élek a gyanúperrel, hogy sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz a zsebekbe.

– jelentette ki a kormányfő.

 

