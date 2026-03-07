Elképesztő összegek: ők a legjobban kereső Forma-1-es pilóták 2026-ban

Nem titok, hogy a Forma-1 igen drága, de egyben jövedelmező sportág, miután olyan globális márkák tartoznak a partnerei közé, mint a Qatar Airways, az American Express, a Louis Vuitton vagy a PepsiCo. Emellett a rajongók azzal is tisztában lehetnek, hogy amennyiben részt akarnak venni egy versenyen, ugyancsak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. Mivel a sportág dúskál a pénzben, a versenyzők végső soron jól profitálnak belőle, és szezononként több millió dollárt kapnak: a rajtrács 22 versenyzője közül 20 várhatóan több mint 1 millió dollárt (nagyjából 339.675.000 forint) zsebelhet be az erőfeszítéseiért 2026-ban. Persze, minél sikeresebb a pilóta és ismertebb a csapat, annál több pénzt keres – de vajon ki fogja a legtöbbet zsebre vágni 2026-ban? A regnáló világbajnok, Lando Norris vezeti a listát, vagy a négyszeres bajnok Max Verstappen megelőzi őt az élen? Esetleg, a veterán és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton áll a csúcson? A SPORTbible nemrég utánajárt ennek, és összegyűjtötte azt a 10 pilótát, akik a legjobban fizetettek a sportágban ebben az évben.

Lando Norris (bal oldalon) lett a tavalyi év Forma-1-es világbajnoka, de vajon a fizetést illetően is az élen jár? / Fotó: Mark Sutton - Formula 1

Íme, a legjobban kereső Forma-1-es pilóták 2026-ban:

10. Pierre Gasly– 12 millió dollár (4.052.760.000 forint)

9. Alex Albon – 12 millió dollár (4.052.760.000 forint)

8. Oscar Piastri– 13 millió dollár (4.388.930.000 forint)

7. Carlos Sainz– 13 millió dollár (4.388.930.000 forint)

6. Fernando Alonso– 20 millió dollár (6.755.000.000 forint)

5. Lando Norris– 30 millió dollár (10.128.300.000 forint)

4. George Russell– 34 millió dollár (11.489.960.000 forint)

A Mercedes versenyzője 2025-ben negyedik lett a versenyzők pontversenyében, és a sportágban eltöltött hat teljes szezonja alatt még nem koronázták meg F1-es világbajnokká. Ennek ellenére egyike a legjobban kereső versenyzőknek, miután különféle kereskedelmi megállapodások révén is vagyonokat zsebel be: többek között a PUMA-val, a Tommy Hilfigerrel és az IWC Schaffhausennel is dolgozott már együtt.

3. Charles Leclerc – 34 millió dollár (11.489.960.000 forint)

A monacói pilóta 2018 óta - amikor a Sauberrel csatlakozott az F1-hez -, még nem nyert egyéni világbajnokságot. Ennek ellenére a harmadik legjobban kereső versenyző a rajtrácson, miután 2025-ben ötéves szerződést írt alá a Scuderiával, amely állítólag egy 16 millió dolláros (5.401.760.000 forint) bónuszt is tartalmazott. A 28 éves sportoló továbbá olyan márkákkal dolgozott már együtt, mint a PUMA, a Bang & Olufsen, a Richard Mille, a Peroni és a Chivas Regal, 2024-ben pedig piacra dobta a saját alacsony kalóriatartalmú fagylaltmárkáját.