Kivételt tett, Vestappen végre megszólalt kislányáról

Senki számára nem titok, hogy Max Verstappen az aszfalton a mezőny egyik legkíméletlenebb versenyzője. Kevesen tudják azonban róla, hogy amikor kiszáll az autóból, egészen más arcát mutatja: a pályán megszokott könyörtelenség helyét egy érzelmesebb személyiség veszi át. A Red Bull négyszeres világbajnoka most egy szokatlanul személyes hangvételű interjúban mesélt arról, miként változtatta meg az életét az apaság.

Max Verstappen és párja, Kelly Piquet Fotó: Clive Mason

A holland pilóta és párja, Kelly Piquet május elején hozták nyilvánosságra első közös gyermekük, Lily érkezését. Verstappen köztudottan óvja magánéletét a reflektorfénytől, így kislányáról eddig alig lehetett tudni bármit. Nemrég azonban kivételt tett: még a 2025-ös Forma-1-es szezon vége előtt, az Amerikai Nagydíj helyszínén készítettek vele egy hosszabb beszélgetést, amely a napokban jelent meg a Red Bull hivatalos felületein.

"A mai nap egy kicsit hosszabbra nyúlt, de most már jobban is szeretem így. A kicsi miatt maradtam otthon, nagyjából öt és fél hónapos" – fogalmazott Verstappen, majd elárulta, hogy szándékosan egy nappal később érkezett a versenyhétvégére, hogy még egy napot a szeretteivel tölthessen.

A 28 éves pilóta hangsúlyozta, mennyit jelent számára az a néhány plusz óra, különösen akkor, amikor heteken át távol van otthonról. Arról is beszélt, milyen érzés számára a "lányos apuka" szerepe.

Eddig nagyon jó, nagyon-nagyon élvezem

Verstappen és Kelly Piquet 2020 óta alkotnak egy párt. Lily 2025 áprilisában született meg, de négyszeres világbajnok korábban már többször is bónusz apukaként hivatkozott magára barátnője hatéves lánya, Penelope kapcsán.

Verstappen már hozzászokott a helyzethez

Amikor arról kérdezték, mi jelentette számára a legnagyobb változást az apává válás során, Verstappen elmondta: a családi helyzet nem volt teljesen új számára, hiszen a kedvesének már volt egy lánya. Ugyanakkor az elutazások érzete megváltozott mióta saját gyermeke is van.

Most már egy kicsit más becsukni az ajtót, és elmenni. De hazajönni a legjobb az egészben

A holland klasszis azt is megosztotta, hogy minden alkalommal rácsodálkozik, mennyit fejlődik a kislánya, amikor hazaért a versenyekről.