Gyors volt: Varga Barnabás máris megszerezte első gólját az AEK Athénban – Videó

Túl van az első edzésén új csapatánál Varga Barnabás. Mint ismert, a 31 éves válogatott csatár az AEK Athénba igazolt a Ferencvárosból. Bár a focista görögországi útja kaotikusra sikerült – egy informatikai hiba miatt késett a repülőgépe – már vasárnap este megérkezett az athéni Eleftériosz Venizélosz reptérre, ahol újságírók hada várta. A hivatalos bejelentésre viszont egészen keddig kellett várni. Varga azóta edzésbe állt és máris bizonyította gólérzékenységét.

Videóra vették Varga Barnabás első edzésen született találatát Fotó: AEK Athén

Videón Varga Barnabás első edzésen született gólja

– írta a hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videó mellé az AEK Athén.

Ezen az látható, ahogy Varga Barnabás először futott ki a pályára sárga-feketében, játszott kicsit a csapattársaival, majd a labda nélküli gyakorlatok következtek. A játékosok ezután egymás között meccseltek egyet, a 31 éves magyar csatár pedig jó szokásához híven már az első edzésen bevette a kaput. Ezúttal azonban nem fejjel, hanem lábbal volt eredményes, ami már csak azért is volt sokkal egyszerűbb, mert a felek minikapura játszottak.

Varga Barnabás első nagykapura lőtt góljára ugyan még várni kell, de az is lehet, hogy már nem keveset. Vasárnap ugyanis az Arisz–AEK Athén mérkőzéssel (18:30) folytatódik a görög bajnokság a listavezető számára, ahol a magyar csatár akár debütálhat is új csapatában.