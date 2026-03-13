Hankó Balázs jelentős kórházfejlesztéseket jelentett be Kistarcsán

Együttműködési megállapodást írt alá a Semmelweis Egyetem és a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház, amellyel az egész ország számára mintául szolgáló modell jöhet létre - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője, Hankó Balázs Kistarcsán csütörtökön.

Hankó Balázs szerint a Semmelweis Egyetem és a kistarcsai Flór Ferenc Kórház együttműködése az egész ország számára mintául szolgáló egészségügyi modellt hozhat létre

Fotó: Kátai Edit / MTI

Hankó Balázs a Flór Ferenc-kórházban tartott eseményen azt mondta, azzal a céllal köt együttműködést a Semmelweis Egyetem és az egészségügyi intézmény, hogy a Kistarcsán és térségében élők a lehető legmagasabb színvonalú egészségügyi és prevenciós szolgáltatáshoz jussanak hozzá. Hozzátette, hogy a kórház a térség kiemelt egészségügyi ellátója, a Semmelweis Egyetem pedig Közép-Kelet-Európa legjobb egyeteme, Európa egyik vezető orvos- és egészségtudományi egyeteme. "Lényeges eleme az együttműködésnek, hogy az egészségprevenciós szemléletnek köszönhetően egészségfejlesztési iroda is létesül a Flór Ferenc-kórházban" - tette hozzá a miniszter.

Hankó Balázs közölte: azzal, hogy a Semmelweis Egyetem tavaly szeptemberben a gödöllői szakrendelő fenntartója lett, új egészségügyi, prevenciós és betegellátási modell indult el. Ezt követte a veresegyházi együttműködési megállapodás - fűzte hozzá.

A miniszter beszélt arról, hogy a folyamat következő lépése a térség két meghatározó egyetemének, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemnek, valamint a Semmelweis Egyetemnek az együttműködése, amellyel a táplálkozás- és az egészségtudomány kapcsolódik egymáshoz, prevenciós szemlélettel.

Hozzátette, hogy a kormány fejleszteni kívánja a kistarcsai kórházat, amely az elmúlt évek során több mint 11 milliárd forint támogatáshoz jutott. A kormány azokat a fejlesztéseket szeretné folytatni, amelyeket "a blokkolt uniós forrásokból politikai háborúzás" miatt nem kapott meg a kistarcsai korház - fűzte hozzá Hankó Balázs.

A miniszter azt mondta, hogy mindennek része az a felújítási program, amely a kórház "általános állagának vonatkozásában" elindult, és amelynek része a röntgen-, CT- és mammográfiaieszköz-beszerzés.