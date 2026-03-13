Kurtág100 körte csokitorta és tricolor csirketorta a világhírű magyar zeneszerző születésnapjára - recept

Ez a két mini torta konkrétan Kurtág Györgynek készült: egy édes és egy sós. 100. születésnapra már jár kettő, különösen, ha nem tudjuk, hogy az ünnepelt melyiket kedveli jobban. Mint kiderült: mindkettőnek örült, a Kurtág100 ünnepségsorozat keretében a BMC-ben tartott koncert után éppen jó vacsorapárosításnak bizonyult. Ráadásul a kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző, zongoraművész és kamarazene-tanár elárulta: a csokifagyi a kedvence, és általában minden, ami csokoládés, így aztán a főzött csokis mandulatortát sült körtével épp eltaláltuk. Ha már a 100 éves ünnepeltnek is ízlett, megosztjuk a recepteket olvasóinkkal.

Kurtág100 körte csokitorta - mandulalisztből, áfonyával / Fotó: Fodor Erika

Csirketorta tricolor – őzgerinc sütőformában

Hozzávalók:

20 dkg szeletelt bacon (nyers)

40 dkg csirkemellfilé

10 dkg piros pesztós sajt

10 dkg zöld pesztós sajt

10 dkg zöldfűszeres gomolya

2 tojás

1 gerezd fokhagyma

5 dkg tökmagliszt

Só

Csirketorta tricolor piros és zöld pesztós sajttal, tökmagliszttel bundázva /Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

Az őzgerinc formát keresztirányban kibéleljük a baconszeletekkel, a csirkemell filét a forma méretének megfelelő darabokra szeljük. Nem kell klopfolni! A húsmennyiséget sózva elfelezzük a két húsréteghez. A tojásokat felverjük a fokhagymával, sózzuk. A baconszelettel kibélelt forma aljára egymás mellé tesszük a tökmaglisztbe, majd a tojásba forgatott csirkemellcsíkokat.

Bacon szeletekkel kibélelt őzgerincforma és a hozzávalók /Fotó: Fodor Erika

Erre jön a zöld pesztós sajt reszelve, majd a második réteg lisztbe, tojásba mártott csirkehús. Erre következik a zöldfűszeres gomolya reszelve, majd a reszelt piros pesztós sajt.

Az őzerincforma betöltése, rétegenként a színes alapanyagok /Fotó: Fdoor Erika

A maradék tojásmasszát rálocsolva, a kihajtott bacon szeleteket összezárjuk kétoldalról, és betesszük a csirketortát a sütőbe. Letakarás nélkül sütjük jó fél órát, majd egy lapos tepsire kiborítjuk az őzgerincből, és az aljából lett tetejét kb 15 percig grillezzük, pirítjuk még a sütőben. Szép csíkos szeletekben tálaljuk.

A nagyból kiszabott mini csokitorta, mandulalisztből, áfonyával töltve, tejszínnel és tömény csokiöntettel /Fotó: Fodor Erika

A körte csokitortát egy nagyobb adag tortából kis kerek tortaformával szabtam ki, így az oldalsó részekből kaptak a barátok is kóstolót.

A Kurtág100 körte csokitortát és a csirketortát a Kurtág100 ünnepi programsorozat Kelemen Kvartet koncertje után adtuk át /Fotó: Fodor Erika

Kurtág100 Körte csokitorta – kerek kerámia sütőtál 27 cm átmérővel

Hozzávalók: