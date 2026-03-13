RETRO RÁDIÓ

Kurtág100 körte csokitorta és tricolor csirketorta a világhírű magyar zeneszerző születésnapjára - recept

Kurtág György 100. születésnapjára a mini körte csokitorta mellé egy sós csirketortát is készítettünk. A Kurtág100 ünnepségsorozaton adtuk át az ínyencségelet.

Megosztás
Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.03.13. 09:30
kurtág100 csirke mandula körte pesztós sajt csoki bacon

Ez a két mini torta konkrétan Kurtág Györgynek készült: egy édes és egy sós. 100. születésnapra már jár kettő, különösen, ha nem tudjuk, hogy az ünnepelt melyiket kedveli jobban. Mint kiderült: mindkettőnek örült, a Kurtág100 ünnepségsorozat keretében a BMC-ben tartott koncert után éppen jó vacsorapárosításnak bizonyult. Ráadásul a kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző, zongoraművész és kamarazene-tanár elárulta: a csokifagyi a kedvence, és általában minden, ami csokoládés, így aztán a főzött csokis mandulatortát sült körtével épp eltaláltuk. Ha már a 100 éves ünnepeltnek is ízlett, megosztjuk a recepteket olvasóinkkal.

Kurtág100
Kurtág100 körte csokitorta - mandulalisztből, áfonyával / Fotó: Fodor Erika

Csirketorta tricolor – őzgerinc sütőformában

Hozzávalók:

  • 20 dkg szeletelt bacon (nyers)
  • 40 dkg csirkemellfilé
  • 10 dkg piros pesztós sajt
  • 10 dkg zöld pesztós sajt
  • 10 dkg zöldfűszeres gomolya
  • 2 tojás
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 5 dkg tökmagliszt
Csirketorta tricolor piros és zöld pesztós sajttal, tökmagliszttel bundázva /Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

Az őzgerinc formát keresztirányban kibéleljük a baconszeletekkel, a csirkemell filét a forma méretének megfelelő darabokra szeljük. Nem kell klopfolni! A húsmennyiséget sózva elfelezzük a két húsréteghez. A tojásokat felverjük a fokhagymával, sózzuk. A baconszelettel kibélelt forma aljára egymás mellé tesszük a tökmaglisztbe, majd a tojásba forgatott csirkemellcsíkokat.

Bacon szeletekkel kibélelt őzgerincforma és a hozzávalók /Fotó: Fodor Erika

Erre jön a zöld pesztós sajt reszelve, majd a második réteg lisztbe, tojásba mártott csirkehús. Erre következik a zöldfűszeres gomolya reszelve, majd a reszelt piros pesztós sajt. 

Az őzerincforma betöltése, rétegenként a színes alapanyagok /Fotó: Fdoor Erika

A maradék tojásmasszát rálocsolva, a kihajtott bacon szeleteket összezárjuk kétoldalról, és betesszük a csirketortát a sütőbe. Letakarás nélkül sütjük jó fél órát, majd egy lapos tepsire kiborítjuk az őzgerincből, és az aljából lett tetejét kb 15 percig grillezzük, pirítjuk még a sütőben. Szép csíkos szeletekben tálaljuk.

A nagyból kiszabott mini csokitorta, mandulalisztből, áfonyával töltve, tejszínnel és tömény csokiöntettel /Fotó: Fodor Erika

A körte csokitortát egy nagyobb adag tortából kis kerek tortaformával szabtam ki, így az oldalsó részekből kaptak a barátok is kóstolót.

A Kurtág100 körte csokitortát és a csirketortát a Kurtág100 ünnepi programsorozat Kelemen Kvartet koncertje után adtuk át /Fotó: Fodor Erika

Kurtág100 Körte csokitorta – kerek kerámia sütőtál 27 cm átmérővel

Hozzávalók:

  • 20 dkg darált mandula
  • 20 dkg vaj
  • 4 tojás
  • 4 evőkanál cukor
  • 15 dkg friss áfonya
  • 1 körte
  • 40 dkg étcsoki
  • 3 dl tejszín (növényi is jó)
  • 1 tasak habfixáló
  • Késhegynyi sütőpor
A körte100 mini torta alapját egy nagyobb kerekből szabtuk ki /Fotó: Fodor Erika

Elkészítés:

A tojásokat a cukorral géppel habosra keverjük, majd egy keverőlapáttal beleforgatjuk a 15 dkg étcsokit vajjal összeolvasztva. Ehhez a masszához jön a darált mandula, késhegynyi sütőporral, amit jól összeforgatunk. Az egészet beleöntjük az enyhén kivajazott, darált mandulával meghintett sütőformába, és az étcsokiból 5 dekányit apró darabokban beleszórunk, így tesszük a sütőbe. 180 fokon, légkeveréssel sütjük addig, míg a teteje megszilárdul, már nem folyik a közepe, de nem lett még száraz. Amíg sül, felverjük a tejszínt a fixálóval – ehhez nem kell már cukrot adni. Betesszük a hűtőbe. 

Egy szelet a csokitortából - a körtegyertya nélkül /Fotó: Fodor Erika

Közben az áfonyát egy pici vízzel és 1 kanál cukorral átrottyantjuk. Amikor kész a tészta, a tetejéből leszedünk egy réteget, beleöntjük az áfonyát és visszarendezzük a tésztamorzsalékot. Ha ez már meghűlt, akkor kenjük rá a tejszínkrémet. Ezután szabjuk ki a mini tortaformát, és arra öntjük rá a maradék étcsokiból valamilyen likőrrel felolvasztott csokimázt. 

A tetejére 3 (hámozott) körteszeletet vajon átpirítunk serpenyőben, és belőlük egy darab 1-es és két darab 0-t formázva, hidegen rátesszük a csokimázra gyertya helyett. Persze más születésnapra más számot formázunk.

@fodorerikastory Kurtág György 100. születésnapjára egy mini körte100 csokitortával és egy sós csirketortával készültünk. Cserébe kaptunk egy saját deffiníciót a Kurtág-módszerről a mester fiától.#Kutag100👏 ♬ eredeti hang - fodorerikastory

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu