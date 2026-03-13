Kurtág100 körte csokitorta és tricolor csirketorta a világhírű magyar zeneszerző születésnapjára - recept
Kurtág György 100. születésnapjára a mini körte csokitorta mellé egy sós csirketortát is készítettünk. A Kurtág100 ünnepségsorozaton adtuk át az ínyencségelet.
Ez a két mini torta konkrétan Kurtág Györgynek készült: egy édes és egy sós. 100. születésnapra már jár kettő, különösen, ha nem tudjuk, hogy az ünnepelt melyiket kedveli jobban. Mint kiderült: mindkettőnek örült, a Kurtág100 ünnepségsorozat keretében a BMC-ben tartott koncert után éppen jó vacsorapárosításnak bizonyult. Ráadásul a kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző, zongoraművész és kamarazene-tanár elárulta: a csokifagyi a kedvence, és általában minden, ami csokoládés, így aztán a főzött csokis mandulatortát sült körtével épp eltaláltuk. Ha már a 100 éves ünnepeltnek is ízlett, megosztjuk a recepteket olvasóinkkal.
Csirketorta tricolor – őzgerinc sütőformában
Hozzávalók:
- 20 dkg szeletelt bacon (nyers)
- 40 dkg csirkemellfilé
- 10 dkg piros pesztós sajt
- 10 dkg zöld pesztós sajt
- 10 dkg zöldfűszeres gomolya
- 2 tojás
- 1 gerezd fokhagyma
- 5 dkg tökmagliszt
- Só
Elkészítés
Az őzgerinc formát keresztirányban kibéleljük a baconszeletekkel, a csirkemell filét a forma méretének megfelelő darabokra szeljük. Nem kell klopfolni! A húsmennyiséget sózva elfelezzük a két húsréteghez. A tojásokat felverjük a fokhagymával, sózzuk. A baconszelettel kibélelt forma aljára egymás mellé tesszük a tökmaglisztbe, majd a tojásba forgatott csirkemellcsíkokat.
Erre jön a zöld pesztós sajt reszelve, majd a második réteg lisztbe, tojásba mártott csirkehús. Erre következik a zöldfűszeres gomolya reszelve, majd a reszelt piros pesztós sajt.
A maradék tojásmasszát rálocsolva, a kihajtott bacon szeleteket összezárjuk kétoldalról, és betesszük a csirketortát a sütőbe. Letakarás nélkül sütjük jó fél órát, majd egy lapos tepsire kiborítjuk az őzgerincből, és az aljából lett tetejét kb 15 percig grillezzük, pirítjuk még a sütőben. Szép csíkos szeletekben tálaljuk.
A körte csokitortát egy nagyobb adag tortából kis kerek tortaformával szabtam ki, így az oldalsó részekből kaptak a barátok is kóstolót.
Kurtág100 Körte csokitorta – kerek kerámia sütőtál 27 cm átmérővel
Hozzávalók:
- 20 dkg darált mandula
- 20 dkg vaj
- 4 tojás
- 4 evőkanál cukor
- 15 dkg friss áfonya
- 1 körte
- 40 dkg étcsoki
- 3 dl tejszín (növényi is jó)
- 1 tasak habfixáló
- Késhegynyi sütőpor
Elkészítés:
A tojásokat a cukorral géppel habosra keverjük, majd egy keverőlapáttal beleforgatjuk a 15 dkg étcsokit vajjal összeolvasztva. Ehhez a masszához jön a darált mandula, késhegynyi sütőporral, amit jól összeforgatunk. Az egészet beleöntjük az enyhén kivajazott, darált mandulával meghintett sütőformába, és az étcsokiból 5 dekányit apró darabokban beleszórunk, így tesszük a sütőbe. 180 fokon, légkeveréssel sütjük addig, míg a teteje megszilárdul, már nem folyik a közepe, de nem lett még száraz. Amíg sül, felverjük a tejszínt a fixálóval – ehhez nem kell már cukrot adni. Betesszük a hűtőbe.
Közben az áfonyát egy pici vízzel és 1 kanál cukorral átrottyantjuk. Amikor kész a tészta, a tetejéből leszedünk egy réteget, beleöntjük az áfonyát és visszarendezzük a tésztamorzsalékot. Ha ez már meghűlt, akkor kenjük rá a tejszínkrémet. Ezután szabjuk ki a mini tortaformát, és arra öntjük rá a maradék étcsokiból valamilyen likőrrel felolvasztott csokimázt.
A tetejére 3 (hámozott) körteszeletet vajon átpirítunk serpenyőben, és belőlük egy darab 1-es és két darab 0-t formázva, hidegen rátesszük a csokimázra gyertya helyett. Persze más születésnapra más számot formázunk.
