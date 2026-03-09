Hankó Balázs: Ez nemzetmentés - Videó
Új képzési helyt hoztak létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vásárosnaményban.
A magyar jövő újabb pillérét jelenti a kárpátaljai magyar egyetem új képzési helyének létrehozása a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vásárosnaményban - mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és az önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás aláírásán. A miniszter nemzetmentésnek nevezte az új képzési hely indulását, majd hangsúlyozta, mindez azokért a fiatalokért jön létre, akiknek ott kellett hagyni szülőföldjüket, de diplomát és jövőt szeretnének, nem pedig háborút és nem harcolni akarnak.
Beszédében kiemelte: a Beregszász és Vásárosnamény közötti mindössze harminc kilométeres távolság ma többet jelent puszta földrajzi közelségnél.
„Harminc kilométer. Harminc kilométer Beregszász és Vásárosnamény között. Ott háború, itt még béke. Harminc kilométer határ magyar és magyar között, beregi és beregi között” – fogalmazott beszédében a miniszter.
Hankó Balázs kiemelte: bár határ választja el a közösségeket, a magyarság összetartozása erősebb minden fizikai választóvonalnál. „Mi egy nemzet vagyunk, egy szuverén nemzet, egy akarat és egy összefogás. Ez az összefogás nemet mond a háborúra, és békét akar” – mondta.
A miniszter beszédében felidézte a háború tragikus következményeit is, hangsúlyozva, hogy a magyar közösségek számára a legfontosabb cél a béke és a biztonság megőrzése. Mint fogalmazott, Magyarország elutasít minden olyan fenyegetést és nyomásgyakorlást, amely a magyar családok, nyugdíjasok vagy az ország vezetőinek biztonságát érinti.
Beszédének középpontjában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szerepe állt, amelyet Hankó Balázs a „magyar béke, a magyar biztonság és a magyar jövő szigetének” nevezett Kárpátalján.
A beregszászi intézmény ma már több mint 1500 hallgatóval és közel 200 oktatóval működik, és az oktatás teljes vertikumát lefedi: az óvodai neveléstől a tehetséggondozáson, a líceumokon és a szakképzésen át egészen az egyetemi képzésig. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a tavaly októberi döntéssel a főiskola egyetemi rangra emelkedett, ami mérföldkő a kárpátaljai magyar felsőoktatás történetében.
A vásárosnaményi esemény egy újabb fontos lépést jelent ebben a folyamatban. A városban ugyanis magyarországi képzési helyszínt hoznak létre a beregszászi egyetem számára, amely konzultációs központként és oktatási térként is szolgál majd a hallgatók számára.
Hankó Balázs szerint ez a kezdeményezés túlmutat egy új oktatási helyszín létrehozásán. „Ez nemcsak egy képzési hely indulása, hanem a magyar jövő új pillére. Ez nemzetmentés azoknak a fiataloknak, akiknek el kellett hagyniuk szülőföldjüket, de tanulni és jövőt építeni szeretnének” – fogalmazott.
A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy sok fiatal számára a háború miatt ma nem reális lehetőség a hazatérés. A vásárosnaményi képzési központ ezért biztosítja számukra, hogy a beregszászi egyetemhez kötődve, magyar nyelven, saját közösségükhöz kapcsolódva szerezhessenek diplomát.
„Azért tesszük ezt, hogy amikor eljön a vágyott béke, ezek a fiatalok visszatérhessenek szülőföldjükre, családot alapítsanak, és jövőt építsenek Kárpátalján” – mondta Hankó Balázs.
Beszéde végén a miniszter hangsúlyozta: Magyarország erős, szuverén nemzetként áll ki a béke és a biztonság mellett, és továbbra is támogatja a határon túli magyar közösségeket.
„Mi békét és biztonságot akarunk. Isten áldja és óvja a kárpátaljai magyarokat” – zárta gondolatait a miniszter.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre