Lehetetlen teszt: most bizonyítsd a tudásod!
Teszteld a geometriai tudásod! Fel tudod ismerni ezeket a sokszögeket 35 másodperc alatt? Ez a lehetetlen teszt alaposan próbára tesz majd.
A mai lehetetlen tesztünkben azt vizsgáljuk, mennyit tudsz a geometriai alakzatokról. Az alábbi képen négyféle sokszög látható. Meg tudod mondani, hogyan nevezik őket a matematikában?
Gyors ismétlésként: a sokszög egy egyszerű, zárt görbe, amely kizárólag egyenes szakaszokból áll. Tudtad, hogy a három oldalú sokszöget háromszögnek nevezik? Hasonlóképpen az a sokszög, amelynek minden oldala és minden szöge egyenlő, szabályos sokszög.
Az alábbi képen négyféle szabályos sokszög látható. Meg tudod mondani, hogyan hívják őket a matematikában?
Egy gyors tipp: ezeknek a sokszögeknek a neve közvetlenül az oldalaik számához kapcsolódik.
Nevük előtagjai a görög nyelvből származnak.
Most, hogy felfrissítettük a geometriai alakzatokról és mintázatokról szóló tudásunkat, vágjunk bele a kihívásba. Állíts be egy 35 másodperces időzítőt, és oldjuk meg ezt a feladványt!
Lehetetlen teszt: Hogyan hívják ezeket a sokszögeket?
Itt négyféle sokszög látható. Mindegyik 2D (kétdimenziós) alakzat. Ezek az alakzatok a háromdimenziós tárgyak építőkövei, de alapvetően kétdimenziós formák. Lapos, zárt sokszögek, amelyeknek van hosszúságuk és szélességük, de nincs mélységük. Ezeket a sokszögeket az egyenes oldalaik száma határozza meg.
A feladvány megoldása
A sokszögek (balról jobbra):
- pentagon (ötszög) – 5 oldal
- hexagon (hatszög) – 6 oldal
- heptagon (hétszög) – 7 oldal
- octagon (nyolcszög) – 8 oldal
Még részletesebb megoldást ide kattintva tekinthetsz meg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre