RETRO RÁDIÓ

Lehetetlen teszt: most bizonyítsd a tudásod!

Teszteld a geometriai tudásod! Fel tudod ismerni ezeket a sokszögeket 35 másodperc alatt? Ez a lehetetlen teszt alaposan próbára tesz majd.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.08. 15:00
geometriai alakzat teszt tudás

A mai lehetetlen tesztünkben azt vizsgáljuk, mennyit tudsz a geometriai alakzatokról. Az alábbi képen négyféle sokszög látható. Meg tudod mondani, hogyan nevezik őket a matematikában?

Lehetetlen teszt: Hogyan hívják ezeket a sokszögeket?
Lehetetlen teszt: Hogyan hívják ezeket a sokszögeket?  / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Gyors ismétlésként: a sokszög egy egyszerű, zárt görbe, amely kizárólag egyenes szakaszokból áll. Tudtad, hogy a három oldalú sokszöget háromszögnek nevezik? Hasonlóképpen az a sokszög, amelynek minden oldala és minden szöge egyenlő, szabályos sokszög.

Az alábbi képen négyféle szabályos sokszög látható. Meg tudod mondani, hogyan hívják őket a matematikában?

Egy gyors tipp: ezeknek a sokszögeknek a neve közvetlenül az oldalaik számához kapcsolódik.
Nevük előtagjai a görög nyelvből származnak.

Most, hogy felfrissítettük a geometriai alakzatokról és mintázatokról szóló tudásunkat, vágjunk bele a kihívásba. Állíts be egy 35 másodperces időzítőt, és oldjuk meg ezt a feladványt!

Lehetetlen teszt: Hogyan hívják ezeket a sokszögeket? 

Itt négyféle sokszög látható. Mindegyik 2D (kétdimenziós) alakzat. Ezek az alakzatok a háromdimenziós tárgyak építőkövei, de alapvetően kétdimenziós formák. Lapos, zárt sokszögek, amelyeknek van hosszúságuk és szélességük, de nincs mélységük. Ezeket a sokszögeket az egyenes oldalaik száma határozza meg.

A feladvány megoldása

A sokszögek (balról jobbra):

  • pentagon (ötszög) – 5 oldal
  • hexagon (hatszög) – 6 oldal
  • heptagon (hétszög) – 7 oldal
  • octagon (nyolcszög) – 8 oldal

Még részletesebb megoldást ide kattintva tekinthetsz meg. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu