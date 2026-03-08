Lehetetlen teszt: most bizonyítsd a tudásod!

A mai lehetetlen tesztünkben azt vizsgáljuk, mennyit tudsz a geometriai alakzatokról. Az alábbi képen négyféle sokszög látható. Meg tudod mondani, hogyan nevezik őket a matematikában?

Lehetetlen teszt: Hogyan hívják ezeket a sokszögeket? / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Gyors ismétlésként: a sokszög egy egyszerű, zárt görbe, amely kizárólag egyenes szakaszokból áll. Tudtad, hogy a három oldalú sokszöget háromszögnek nevezik? Hasonlóképpen az a sokszög, amelynek minden oldala és minden szöge egyenlő, szabályos sokszög.

Az alábbi képen négyféle szabályos sokszög látható. Meg tudod mondani, hogyan hívják őket a matematikában?

Egy gyors tipp: ezeknek a sokszögeknek a neve közvetlenül az oldalaik számához kapcsolódik.

Nevük előtagjai a görög nyelvből származnak.

Most, hogy felfrissítettük a geometriai alakzatokról és mintázatokról szóló tudásunkat, vágjunk bele a kihívásba. Állíts be egy 35 másodperces időzítőt, és oldjuk meg ezt a feladványt!

Lehetetlen teszt: Hogyan hívják ezeket a sokszögeket?

Itt négyféle sokszög látható. Mindegyik 2D (kétdimenziós) alakzat. Ezek az alakzatok a háromdimenziós tárgyak építőkövei, de alapvetően kétdimenziós formák. Lapos, zárt sokszögek, amelyeknek van hosszúságuk és szélességük, de nincs mélységük. Ezeket a sokszögeket az egyenes oldalaik száma határozza meg.