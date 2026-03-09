Orbán Balázs: megvédjük a magyar családokat az ukrán-Tisza olajblokád hátrányos következményeitől

Orbán Viktor hétfő este bejelentette, hogy védett árat vezetnek be, mint a gázolaj, mind pedig a benzin esetében. A kormány szükségét látta a beavatkozásnak, miután a közel-keleti háború és az ukrán olajblokád miatt Európaszerte megugrottak az üzemanyagárak.

Magyar Péter ma is színjátékot játszik. Kijevi és brüsszeli barátaikkal együtt kockáztatják Magyarország energiabiztonságát, szankciók alá vonták az olcsó orosz energiát és támogatják a Zelenszkij-féle olajblokádot. Minden, amit a Tisza Párt eddig az Európai Parlamentben megszavazott, az Ukrajna érdekét szolgálta

- jelentette ki Orbán Balázs a közösségi oldalán, majd folytatta: