Orbán Balázs: megvédjük a magyar családokat az ukrán-Tisza olajblokád hátrányos következményeitől
A Fidesz megvédi a magyarok érdekeit.
Orbán Viktor hétfő este bejelentette, hogy védett árat vezetnek be, mint a gázolaj, mind pedig a benzin esetében. A kormány szükségét látta a beavatkozásnak, miután a közel-keleti háború és az ukrán olajblokád miatt Európaszerte megugrottak az üzemanyagárak.
Magyar Péter ma is színjátékot játszik. Kijevi és brüsszeli barátaikkal együtt kockáztatják Magyarország energiabiztonságát, szankciók alá vonták az olcsó orosz energiát és támogatják a Zelenszkij-féle olajblokádot. Minden, amit a Tisza Párt eddig az Európai Parlamentben megszavazott, az Ukrajna érdekét szolgálta
- jelentette ki Orbán Balázs a közösségi oldalán, majd folytatta:
Nekünk Magyarország az első! A következő napokban a benzinárak meredeken emelkedni fognak egész Európában. Mi viszont megvédjük a magyar családokat az ukrán-Tisza olajblokád hátrányos következményeitől. A kormány a mai ülésen úgy döntött, hogy holnaptól a magyarok számára védett árat vezetünk be az üzemanyagra!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre