Orbán Viktor bejelentése: védett árat vezet be a kormány az üzemanyagokra

Szerda éjféltől védet áron lehet tankolni Magyarországon. Ők vehetik igénybe a kedvezményt, csak ez kell hozzá.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 16:54
Módosítva: 2026.03.09. 17:04
üzemanyagár orbán viktor kormányülés háború

Ukrán olajblokád és közel-keleti háború miatt a kőolaj ára nő. Orbán Viktor szerint két döntésre van szükség. Mégpedig, hogy minden orosz energiaszankciót fel kell függeszteni. Majd meg kell akadályozni, hogy az árak elviselhetetlen szintre emelkedjenek. Emiatt a kormányfő rendkívüli kormányülést hívott össze, amit során új intézkedésekről döntöttek.

MÁTÉ János; ORBÁN Viktor; NAGY István; LÁZÁR János
Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett
 / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök már közzé is tette a videót, amelyben bejelenti a kormány döntését az üzemanyagárakról.  Az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében sajnos Magyarországot is elérte a nemzetközi olajár robbanás. Üzemanyagárak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek. Ezért a kormány a szerdai ülésén azt a döntést hozta, hogy a magyar családokat, a magyar vállalkozókat és a magyar gazdákat meg fogják védeni.

A benzin és a gázolaj esetében is védet árat vezetünk be. Ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint.

- jelentette be Orbán Viktor. Az állami tartalékok készleteket átmenetileg felszabadítják, hogy ezzel biztosítják az ellátást. 

A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesszük a mezőgazdászokra, a fuvarozókra, és a vállalkozókra is. A védet ár, ma éjfélkor életbe lép

- jelentette be Orbán Viktor. 

Itt nézheted meg Orbán Viktor rendkívüli bejelentését: 

 

