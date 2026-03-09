Orbán Viktor bejelentése: védett árat vezet be a kormány az üzemanyagokra
Szerda éjféltől védet áron lehet tankolni Magyarországon. Ők vehetik igénybe a kedvezményt, csak ez kell hozzá.
Ukrán olajblokád és közel-keleti háború miatt a kőolaj ára nő. Orbán Viktor szerint két döntésre van szükség. Mégpedig, hogy minden orosz energiaszankciót fel kell függeszteni. Majd meg kell akadályozni, hogy az árak elviselhetetlen szintre emelkedjenek. Emiatt a kormányfő rendkívüli kormányülést hívott össze, amit során új intézkedésekről döntöttek.
A miniszterelnök már közzé is tette a videót, amelyben bejelenti a kormány döntését az üzemanyagárakról. Az iráni háború és az ukrán olajblokád következtében sajnos Magyarországot is elérte a nemzetközi olajár robbanás. Üzemanyagárak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek. Ezért a kormány a szerdai ülésén azt a döntést hozta, hogy a magyar családokat, a magyar vállalkozókat és a magyar gazdákat meg fogják védeni.
A benzin és a gázolaj esetében is védet árat vezetünk be. Ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint.
- jelentette be Orbán Viktor. Az állami tartalékok készleteket átmenetileg felszabadítják, hogy ezzel biztosítják az ellátást.
A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesszük a mezőgazdászokra, a fuvarozókra, és a vállalkozókra is. A védet ár, ma éjfélkor életbe lép
- jelentette be Orbán Viktor.
Itt nézheted meg Orbán Viktor rendkívüli bejelentését:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre