Schobert Norbert a közel-keleti háború miatt úgy érzi, még fontosabb a béke és a választás
A világban jelenleg több háború is zajlik, ami aggodalomra ad okot.
Az utóbbi időben egyre többen beszélnek a világban zajló konfliktusokról, a háborúk veszélyeiről és arról, milyen jövő várhat Európára. Schobert Norbert most hosszabban is kifejtette a véleményét a jelenlegi helyzetről, a béke fontosságáról és a magyar politikáról.
„Sajnos nem tudtunk Rékával személyesen részt venni a debreceni Háborúellenes Gyűlésen, mert ebben az időszakban egész héten járjuk az országot, és ingyenes, 4-500 fős tömegtornákat tartunk. A gyűlése idején Csepelen voltunk” – kezdte Schobert Norbert a Borsnak, aki ettől függetlenül fontosnak tartja ezeket a gyűléseket, hiszen a világban egyre súlyosbodnak a háborús helyzetek, és nem szeretné, ha mindez olyan mértékben eszkalálódna, hogy kitörjön a harmadik világháború.
„Négy éve háborúban áll egymással Oroszország és Ukrajna. Emellett most már itt van a közel-keleti háború is, egymás után támadja meg Irán az országokat, nemrég Törökországot is, amely NATO-tag. Ez egy nagyon bonyolult és veszélyes helyzet. Jelenleg az a szerencsénk, hogy Orbán Viktor jó kapcsolatot ápol a világ két legnagyobb vezetőjével, akik meg tudnának bennünket védeni. Putyinra és Trumpra gondolok természetesen.”
Schobert Norbert Orbán Viktorról és a kormányról: Mind tapasztalt emberek
Ezt követően egy hajós hasonlattal szemléltette, hogyan látja Magyarország jelenlegi helyzetét.
„Nagyon észnél kell lenni, most tényleg óriási a tét. Jelenleg Magyarország olyan, mint egy tengerjáró hajó, amely már nem is vihar előtt áll, hanem szinte viharba is került. A kapitányunk Orbán Viktor, az első tiszt Szijjártó Péter, a többi tiszt, illetve a matrózok pedig mind tapasztalt emberek, akik ki tudnak hajózni ebből a veszélyes helyzetből. És akkor ott van kétszáz gazdag utas, akik nem elégedettek a kapitánnyal, és le akarják cserélni. A kapitánnyal azonban menne mindenki más is. Ilyen helyzetben, hogy lehetne leváltani az egész legénységet? Mi az esélye annak, hogy egy teljesen tapasztalatlan kapitány és legénység megoldja ezt a rendkívüli helyzetet? Segítek: semmi.”
Schobert Norbert szerint Magyar Péter egy hazaáruló
Schobert Norbert Magyar Péterről is kifejtette a véleményét.
„Nézzük, mit vallott be saját magáról: hajnalban bement egy szobába, ahol egy tálcán kábítószer gyanús anyagot látott, és nem azonnal sarkon fordult, hanem inkább ott maradt, mindezt a volt barátnője társaságában, akiről előtte azt mondta, hogy zsarolja. Hogy lehetne egy ilyen emberre rábízni a kapitány posztot? Hát, én még matróznak sem bíznám meg!”
És, ha ez nem elég, itt van ez az olajblokád, amivel kapcsolatban Magyar Péter nem a mi oldalunkra áll. Magyar Péter egy hazaáruló!
Végül azzal zárta a gondolatait, hogy a mostani időszakban a választások előtt különösen fontos a józan mérlegelés.
„Nagyon nehéz időket élünk. Lehet a Fideszt, a kormányt, meg Orbán Viktort nem szeretni. Nem hibátlanok, nem kell minden döntésükkel egyetérteni. De azt látni kell, hogy tapasztaltak, és olyan kapcsolataik vannak, amelyek most létfontosságúak. Amelyek megmenthetik ezt az országot. Ha a Tisza kormányra kerül, akkor ez nem lesz igaz. Akkor veszélybe kerülünk, és most nem arra gondolok, hogy megszorítások, adóemelések lesznek, mert persze azok sem jók, de ezek túlélhető dolgok. Itt most arról van szó, hogy veszélyben vagyunk vagy biztonságban. És ez nagyon nem mindegy! Ezért mondom mindenkinek, hogy hallgasson az eszére!”
