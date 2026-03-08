Schobert Norbert a közel-keleti háború miatt úgy érzi, még fontosabb a béke és a választás

Az utóbbi időben egyre többen beszélnek a világban zajló konfliktusokról, a háborúk veszélyeiről és arról, milyen jövő várhat Európára. Schobert Norbert most hosszabban is kifejtette a véleményét a jelenlegi helyzetről, a béke fontosságáról és a magyar politikáról.

Schobert Norbert fontosnak tartja a Háborúellenes Gyűléseket (Fotó: Végh István)

„Sajnos nem tudtunk Rékával személyesen részt venni a debreceni Háborúellenes Gyűlésen, mert ebben az időszakban egész héten járjuk az országot, és ingyenes, 4-500 fős tömegtornákat tartunk. A gyűlése idején Csepelen voltunk” – kezdte Schobert Norbert a Borsnak, aki ettől függetlenül fontosnak tartja ezeket a gyűléseket, hiszen a világban egyre súlyosbodnak a háborús helyzetek, és nem szeretné, ha mindez olyan mértékben eszkalálódna, hogy kitörjön a harmadik világháború.

„Négy éve háborúban áll egymással Oroszország és Ukrajna. Emellett most már itt van a közel-keleti háború is, egymás után támadja meg Irán az országokat, nemrég Törökországot is, amely NATO-tag. Ez egy nagyon bonyolult és veszélyes helyzet. Jelenleg az a szerencsénk, hogy Orbán Viktor jó kapcsolatot ápol a világ két legnagyobb vezetőjével, akik meg tudnának bennünket védeni. Putyinra és Trumpra gondolok természetesen.”

Schobert Norbert Orbán Viktorról és a kormányról: Mind tapasztalt emberek

Ezt követően egy hajós hasonlattal szemléltette, hogyan látja Magyarország jelenlegi helyzetét.

„Nagyon észnél kell lenni, most tényleg óriási a tét. Jelenleg Magyarország olyan, mint egy tengerjáró hajó, amely már nem is vihar előtt áll, hanem szinte viharba is került. A kapitányunk Orbán Viktor, az első tiszt Szijjártó Péter, a többi tiszt, illetve a matrózok pedig mind tapasztalt emberek, akik ki tudnak hajózni ebből a veszélyes helyzetből. És akkor ott van kétszáz gazdag utas, akik nem elégedettek a kapitánnyal, és le akarják cserélni. A kapitánnyal azonban menne mindenki más is. Ilyen helyzetben, hogy lehetne leváltani az egész legénységet? Mi az esélye annak, hogy egy teljesen tapasztalatlan kapitány és legénység megoldja ezt a rendkívüli helyzetet? Segítek: semmi.”