„Visszautasítunk mindenféle erőszakot, zsarolást” – Palóc André kiakadt Zelenszkij fenyegetőzésén

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője is részt vett a debreceni Háborúellenes Gyűlésen. Palóc André szerint az ukrán elnök Orbán Viktor megfenyegetésével minden határon túlment.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 15:16
Módosítva: 2026.03.08. 16:08
palóc andré Debrecen volodimir zelenszkij Háborúellenes Gyűlés fenyegetés

Immár 12. alkalommal rendezték meg a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlését. A helyszín ezúttal Debrecen volt, az érdeklődés pedig nemhogy csitult volna, inkább nőtt. Nem csoda, ugyanis a békéért való kiállás minden eddiginél aktuálisabb: már nem csak a szomszédunkban dúl háború, hanem a Közel-Keleten is. Zelenszkij fenyegetései ráadásul testközelbe hozzák a háborús veszélyt. Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője mélységesen elítéli az ukrán elnök szavait.

Palóc André a debreceni Háborúellenes Gyűlésen
Palóc André a debreceni Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: Mediaworks

Zelenszkij Orbán Viktor címére akarja küldeni a verőembereit

Minden etikai, diplomáciai, emberi határt átlépve az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij olyat tett, amivel még a támogatói sem tudnak szimpatizálni. Azzal, hogy megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt s végső soron a magyar nemzetet, minden határt átlépett. És mindezt miért? Mert Magyarország nem hajlandó a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni, és mert úgy véli, hogy Ukrajna EU-s csatlakozása háborúba sodorna minket is.

Zelenszkij egyre nehezebben viseli a magyarok ellenállását, ezért a napokban azt találta mondani, hogy ha Orbán Viktor továbbra sem szavazza meg az újabb ukrán segélycsomagot, akkor kénytelen lesz átadni a címét az ukrán fegyveres erőknek, hogy ők beszélgessenek el a saját nyelvükön a magyar miniszterelnökkel.

Ez egy nyílt halálos fenyegetés, ami elfogadhatatlan a nemzetközi politikában. És egy ilyen ország akar az unió része lenni!

Palóc André büszke a kormányfőre, aki a fenyegetések ellenére kiáll a magyar emberekért

Palóc André szerint most minden eddiginél fontosabb a béke melletti kiállás.

Mi, magyarok, visszautasítunk mindenféle ilyen típusú erőszakot, ilyen típusú zsarolást. Hiszen, nagyon helyesen, a kormányfő világossá is tette, hogy bármilyen zsarolás is van, bármilyen fenyegetés is van, ő ki fog állni a magyar érdekekért

– fogalmazott, majd hozzátette: ezért is fontos, hogy a nemzeti petícióval megüzenjük: mi mások konfliktusai miatt nem akarunk többet fizetni.

 

