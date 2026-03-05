Nemzeti Petíció: kitöltenéd, de nem kaptad meg? Mutatjuk, mit tehetsz ez esetben
Befejeződött a Nemzeti Petíciók kézbesítése, többen azonban jelezték, hogy hozzájuk nem jutott el a kérdőív. Számukra van egy tuti tippünk.
Befejeződött a nemzeti petíció postázása, amivel a magyarok nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre. Érzik a magyarok, hogy mekkora veszélyt jelent Brüsszel háborús terve. Ezt bizonyítja, hogy több százezren mondtak már véleményt a kormány által indított nemzeti petíció révén. A kezdeményezés kiemelt fontosságú, ugyanis az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amellyel még a következő generációkat is adórabszolgaságba taszítanák.
A múlt heti kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő közölte, hogy meghaladta a félmilliót a visszaküldött nemzeti petíciók száma. Mindez azt mutatja, hogy a magyarok érzik a brüsszeli háborús tervek jelentette veszélyt. Mostanra a kitöltők száma vélhetően még tovább emelkedett, a kitöltési idő végéig pedig messze túlszárnyalhatja az egymilliót.
Sokan vannak azonban olyanok, akik szívesen kitöltötték volna, és postai úton visszaküldték volt a a kérdőíveket, a postázás azonban valamilyen okból nem történt meg. A kormány döntése értelmében ők sem maradnak ki a vélemény nyilvánításból. A Nemzeti Petíció ugyanis már online is kitölthető.
Három pontban mondhatnak véleményt a magyarok a nemzeti petícióval
Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök (DPK) kaposvári háborúellenes gyűlésén ismertette a nemzeti petíció három pontját:
- Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
- Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
- Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!
A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.
