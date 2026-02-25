Brüsszel döntött: béke helyett a háborút választja

Brüsszel újra világossá tette, hogy béke helyett a háború folytatásában érdekelt. Egy olyan határozatot fogadott el, amely felszólítja a tagállamokat, hogy jelentősen növeljék Ukrajna politikai és katonai támogatását, és készüljenek fel Ukrajna mihamarabbi uniós csatlakozására. A határozat ezen felül támogatja európai katonák és katonai bázisok telepítését Ukrajnába – olvasható a Riposton.

Brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról (Fotó: Olivier Matthys)

Magyar Péterék nem utasították el ezt a határozatot. Magyar Péter pártja ismét bebizonyította, hogy nem tud nemet mondani Brüsszelnek.

Ezzel szemben a Fidesz ismét nemet mondott Brüsszel háborús tervére. Nem küldünk se pénzt, se fegyvert, se katonát Ukrajnába!

„Tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról. Ez rossz hír Európának, ugyanis folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár” – írta közösségi oldalán szerdán Orbán Viktor, reagálva az európai vezetők, az ukrajnai háború negyedik évfordulóján elhangzott kijelentéseire. A miniszterelnök emellett azt is kifejtette, hogy Magyar Pétert a múlt héten Münchenben megkötött „titkos paktuma” arra kötelezi, hogy beléptesse Magyarországot a háborúzó európai országok közé.

Kedden, az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján Kijevben, Európa vezető politikusai a háború folytatása mellett foglaltak állást. Mette Frederiksen dán kormányfő azt hangsúlyozta: továbbra is arra kell törekedni, hogy Ukrajnát a lehető legelőnyösebb helyzetbe hozzák a tárgyalások megkezdéséhez, amelyet szerinte fegyverekkel és „a lehető legszigorúbb szankciókkal” lehet elérni. Emmanuel Macron francia elnök pedig kijelentette, hogy továbbra is támogatni fogják Kijevet, majd hozzátette, hogy akik abban bíznak, hogy majd ebbe Európában belefáradnak, azok tévednek.

Orbán Viktor a bejegyzését a háború szörnyű valóságának leírásával kezdte. Mint írta, „havonta meghal, vagy hadirokkanttá válik 35 ezer ember, miközben a frontvonal alig mozdul”, a hátországban pedig „özvegyek, árvák, fiaikat sirató édesanyák százezrei” tartózkodnak. A kormányfő szerint mindezt támogatja Brüsszel a háború finanszírozásával. A miniszterelnök hozzátette, a háború folytatása rengeteg pénzébe kerül az európai embereknek.