A NATO-főtitkár korábban azt mondta, akkora háborúra kell készülnünk, mint nagyapáinknak és dédapáinknak. Mark Rutte most erre erősített rá amikor azt mondta, hogy mindennap lőszert és fegyvert kell küldeni Ukrajnába.

Mark Rutte szerint a segítség ígérete nem vet véget a háborúnak

Miközben az Európai Unió és a brüsszeli elit úgy véli, hogy Ukrajnának az Unióban a helye, azt is fontosnak tartják hogy pénzt adjanak Ukrajnának.

Mindemellett a NATO is Ukrajna mellett áll. Mark Rutte NATO-főtitkár a brüsszeli elithez csatlakozva nyilatkozatot tett, és újra elmondta: a szövetség továbbra is kiáll Ukrajna mellett. A főtitkár emlékeztetett, hogy a háború 2022. február 24-én kezdődött, és a szövetség azóta is támogatja Ukrajnát.

A NATO a kezdetektől Ukrajna mellett állt. Ma is önök mellett állunk, és a jövő kihívásai során is kitartunk

– fogalmazott. Mark Rutte szerint elengedhetetlen, hogy Ukrajna továbbra is megkapja a szükséges katonai, pénzügyi és humanitárius támogatást. A katonai segítségnyújtást létfontosságúnak nevezte, de elmondta azt is, hogy Ukrajnának ennél többre van szüksége.

A segítség ígérete nem vet véget a háborúnak. Ukrajnának ma és minden nap lőszerre van szüksége, amíg a vérontás véget nem ér

– fogalmazott Mark Rutte, aki egyébként egy védelmi szervezet vezetője. A NATO főtitkára arra is felszólította a tagállamokat, hogy tegyenek kötelezettségvállalásokat az Ukrajnában megteremtendő béke biztosítására, miután a harcok lezárultak.

