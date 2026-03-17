Súlyos betegséget jeleztek az influenza tünetei egy pilates oktatónál

Influenza szerű tünetek jeleztek előre egy súlyos betegséget egy pilates edzőnél. Akkor vette észre, hogy baj van, amikor már nem kapott levegőt, és a kutyasétáltatás is nehezére esett.

Azt hitte, hogy influenza okozza a tüneteket, de a valóság sokkal súlyosabb betegséget rejtett

Az influenza súlyos betegséget jelzett

Egyszerű influenzának hitte a tüneteit egy pilates oktató, azonban az igazság ennél sokkal súlyosabb volt. Debi Weiss nehezen kapott levegőt, kutyáját sem bírta megsétáltatni, és az állapota is egyre jobban romlott. Végül orvoshoz fordult, aki vérvizsgálatot és biopsziát rendelt el, melyek során fény derült a betegségre: diffúz nagy B-sejtes limfómája van. A betegséget a Mayo Clinic a nyirokrendszer gyorsan növekvő rákos megbetegedéseként írja le.

Igazán nagy sokk volt. Mintha testen kívüli élményt éltem volna át.

– mondta a 72 éves Weiss a CBS News-nak a diagnózisról. Nem sokkal később Weiss megkezdte a kemoterápiát, egy hónappal a befejezése után az orvosok újabb rossz hírt közöltek: a limfómája kiújult, ezúttal az agyában.

Mamár jól van, de megváltoztak a prioritásai

2025 januárjában Weiss egy speciális immunterápián, a CAR-T terápián esett át. A terápia során eltávolítják a beteg T-sejtjeit, amelyeket genetikailag módosítanak, hogy felismerjék és megtámadják a rákos sejteket. Weiss úgy képzeli a folyamatot, mintha a módosított génjei Pac-Manként falnék fel a rákos sejtjeit.

„Úgy képzelem, hogy körbe-körbe mennek a testemben akár a Pac-Man, ami megeszik az összes rákos sejtet, és majd minden rendben lesz” – mondta. A kezelés végül sokat segített a pilates edzőnek, és idővel még a kutyasétáltatáshoz is visszatérhetett. „Sok szempontból nagyon szerencsés voltam”

Weiss teljes remisszióban van, de 4-6 havonta kontroll vizsgálatokra jár. A pilates edző szerint a betegség teljesen megváltoztatta az élethez való hozzáállását.

Jobb lett az életem, mint amilyen korábban volt. Megváltoznak a prioritások. Most, ha a családomnak szüksége van rám, nem megyek dolgozni. Bármikor mellettük vagyok.

Azt is mondta, hogy ma már nem pazarolja az idejét olyan emberekre, akikkel nem akar időt tölteni - olvasható a PEOPLE magazin cikkében.