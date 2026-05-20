Itt a bizonyíték: babát vár az Exatlon álompárja – Fotó

Az Exatlon Hungary egyik legimádottabb szerelmi története lett Halász Vivien és Kővári Viktor kapcsolata, a két sportember mára nemcsak álompárként, hanem az Exatlon első házaspárjaként is történelmet írt. A rajongók már a műsor alatt is sejtették, hogy különleges kötelék alakulhat ki közöttük, de arra talán senki sem számított, hogy kapcsolatuk ekkora szerelemmé válik.

Az Exatlon volt versenyzői megosztották a hírt: hamarosan szülők lesznek (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Az Exatlon első házaspárja újabb boldogság elé néz

Vivien, az Exatlon harmadik évadának legendás női bajnoka, és Viktor, a Kihívók egyik meghatározó versenyzője eleinte csak sporttársként tekintett egymásra. A fordulópont az egyéni szakaszban érkezett el, amikor a versenyzők összeköltöztek, ekkor kezdtek el beszélgetni.

A sors pedig még inkább egymás felé terelte őket, ugyanazon a napon estek ki a versenyből, így együtt utazhattak haza. A hosszú repülőút alatt egymás mellett ültek, órákon át beszélgettek, és ekkor döbbentek rá igazán, mennyire jól működnek együtt. A barátságból hamar szerelem lett.

Hazatérésük után randizni kezdtek, kapcsolatuk pedig villámgyorsan elmélyült. Végül a két szerelmes 2025 nyarán mondta ki a boldogító igent.

Most pedig újabb csodálatos hírt osztottak meg követőikkel: hamarosan szülők lesznek. Az Instagramon közzétett megható fotón a szerelmespár mosolyogva tartja kezében a baba ultrahangfelvételét, miközben két apró sportos ruhácskát is megmutattak. Az egyik egy röplabdás, a másik pedig egy karatés kisruha volt.

A rajongók azonnal elárasztották őket gratulációkkal.