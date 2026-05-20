Nagy Bogi nehéz időszakon van túl, miután férjével, Marcival úgy döntöttek, külön utakon folytatják. Egy ilyen komoly csalódás után sokan végleg elveszítik a hitüket a romantikus tündérmesékben és az életre szóló szövetségekben, de a cserfes énekesnő ezt teljesen másképp látja. Kendőzetlen őszinteséggel árulta el egy podcastben, hogy a fájdalmas szakítás és a válási procedúra ellenére sem ábrándult ki a házasság intézményéből.

Nagy Bogi férjétől közel 3 év után vált el (Fotó: Vida Márton Péter)

Nagy Bogi a válása után: „Szeretnék majd családot”

Sőt, kijelentette, hogy a jövőben igenis szeretne megállapodni, hagyományos értékrend szerint élni, és saját családot alapítani. Szeretné azt a fajta biztonságot, szeretetet és szoros családi egységet megteremteni, amit annak idején a saját szüleitől is látott és kapott otthon.

Most nagyon sok változás történt az életemben. De én is szeretnék majd családot...

– fogalmazott Bogi.

Bár a családalapítás képe határozottan megvan benne, hozzátette, hogy a jelenlegi élethelyzetében ezt a pillanatot még rendkívül távolinak érzi. Az elmúlt hónapok viharai után most a sebek begyógyítására, az önismeretre és a karrierjére fókuszál. Nem siettet semmit, hisz abban, hogy mindennek eljön a maga ideje, és nem akar görcsösen rohanni a jövő felé.

Nagy Bogi válása után a karrierjére koncentrál (Forrás: Nagy Bogi YouTube)

Nagy Bogi-dalok: értéket közvetítenek

Bogi elárulta, hogy nagyon spirituális, ahogyan a szülei is, és eszerint éli az életét.

Úgy élem az életemet, hogy egy fix dolog van, miután megszületsz, hogy meg is fogsz halni. És ezt az időt, amit én itt a Földön vagyok, kimaxoljam

– mondta. Majd hozzátette, hogy szeretne minden egyes pillanatot megélni, alkotni, koncertezni, és olyan dalokat írni a közönségének, amelyek valódi érzéseket közvetítenek.

Kétség sem fér hozzá, Bogi nem tört meg a nehézségek súlya alatt, és magánéleti válsága ellenére is pozitívan tekint a jövőbe. Az, hogy lezárult egy fejezet az életében, nem jelenti a boldogsága végét. A legfájdalmasabb szakítások után is nyitott szívvel lehet várni a nagybetűs szerelemre, a házasságra és a gyermekáldásra.