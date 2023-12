„A legnagyobb ajándékom” – megszólalt a várandósságáról a magyar énekesnő

Idén ősszel Nagy Bogi is elkelt, hiszen hozzáment élete szerelméhez, a nála hét évvel idősebb üzletemberhez, Marcihoz. Az énekesnő többször is hangoztatta már, hogy nem is lehetne boldogabb a férje mellett, ám egyesek szerint egy valami még hiányzik a szerelmesek életéből. Na, de ne rohanjunk ennyire előre!

Jön a baba Nagy Bogiéknál? (Fotó: Nagy Zoltán)

Közös tervek

Talán még mindenki emlékszik a tavalyi év egyik legkülönlegesebb lánykérésére, ami szintén Bogi és Marci nevéhez kapcsolódik. Történt ugyanis, hogy a páros New Yorkba repült, ahol az egyik reggelen, a Brooklyn-hídon az üzletember feltette a nagy kérdést. Az énekesnő persze mit sem sejtett a dologról, így érthető módon könnyekig hatódott, s persze azonnal rávágta az igent, nem törődve azzal, hogy ki mit gondol a döntésükről. Azóta öszeházasodtak, s közös életük első mérföldkövein is túl vannak: vettek egy közös házat, és egy kiskutyával is bővült a családjuk. Na meg egy tetkóval, ami szintén a közös életüket szimbolizálja.

„Manapság az esküvői ceremóniákon van ez a hagyomány, hogy a párok homokot öntenek össze, vagy gyertyát gyújtanak, ezzel jelképezvén azt, hogy kettőből eggyé válnak. Mi szerettünk volna valami mást, valami merészebbet, úgyhogy besétáltunk egy tetoválószalonba, és felvarrattuk egymás nevének a kezdőbetűjét.”

Mindkettőnknek ez az első tetkója, senki nem tudott róla. A ceremónián lepleztük le a család és a barátok előtt, ezeket pedig már soha nem mossuk le magunkról

– mondta az esküvőjét követően Nagy Bogi, akinek egy-két rajongója úgy véli, eljött az ideje annak, hogy újabb mérföldkövön lépjenek túl Marcival…

Jön a baba?

Bogiék karácsony alkalmából egy igazán meghitt és szerelmes fotót posztoltak az Instagramon. A felvételen a feldíszített fa mellett állnak, Marci pedig éppen kedvese hasát fogja, Bogi pedig ezt a címet adta a képnek: „A legnagyobb ajándékom”.

Nyilván az embereknek több sem kellett, mindenki arra gondolt, hogy ismét bővül a szerelmesek családja, ám Bogi még idő előtt pontot tett a találgatások végére. Elmondta, hogy nem vár babát, csupán sokat evett az ünnepek alatt.

Ha bárki arra asszociálna, hogy terhes vagyok, hát nem vagyok, csak jól bevacsoráztam

– írta viccesen Bogi, azaz a rajongóknak még várniuk kell az örömhírre...