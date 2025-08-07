Egy férfi felmászott a Szabadság híd tetejére: nagy lehet a baj - Fotó!

A hatósági intézkedés folyamatban. Mentők és tűzoltók is érkeztek a Szabadság hídhoz.
Csütörtökön délután 4 óra körül egy férfi felmászott a Szabadság híd tetejére – írja a Bors. – A BKK Info csupán annyit közölt, hogy a két irány forgalma felváltva haladhat a Szabadság hídon a budai hídfő közelében hatósági intézkedés miatt. Azt egyelőre nem tudni, hogy öngyilkossági kísérletről van-e szó, de kollégánk már elindult a helyszínre, hogy kiderítse pontosan mi történt. Illetve már egy helyszíni fotót is kaptunk a Szabadság hídra felmászott férfiről.
Itt olvasható a BKK teljes tájékoztatása:
Értesüléseink szerint a férfit azóta sikerült lehozni a Szabadság hídról.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.