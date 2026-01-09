"2-3 óra alatt lepett el minket a hó" - autótemetővé vált a hegy két éjszakára, Máté is csapdába került
Téli ejtőernyős edzés után indult hazafelé Mátyás Máté, amikor váratlanul megállt előtte a kocsisor. A hó fogságában találta magát több tucat autóssal együtt, és két teljes éjszakán át küzdöttek a természet erejével.
Edzeni indult a Tátrába, végül életveszélyes helyzetbe került az extrém sportoló a hó miatt. A hegyről lefelé jövet nagyjából húsz autóval együtt Mátyás Máté két teljes éjszakát, nagyjából 38 órát töltött a hó fogságában autójával. Máté ma már otthon van, de soha nem felejti el azt a két jéghideg éjszakát.
A hó fogságában
Mátyás Máté, a Felhővándor Sportegyesület extrém sportolója szokásos edzésre indult útnak, de olyat élt át, amire felkészülni sem lehet. A Szlovákiában található liptószentmiklósi edzés után a hegyekből lefelé jövet egy váratlan fennakadás miatt a hó elzárta a fiatalember és több autó útját, és szó szerint betemette őket a hó. A hófal gyorsan nőtt: a szél csak még jobban beleverte a fehér takarót az autókba a keskeny hegyi úton. Az első pillanatokra Máté így emlékszik vissza:
Nem tudta senki, hogy meddig tart majd, szépen lassan kialakult. Megállt a kocsisor, akkor csak vársz. Egyre durvább volt, 2-3 óra alatt lepett el minket a hó, nagyon gyorsan, de senki nem gondolta, hogy ez ennyi idő lesz.
- mesélte Máté.
Bár a helyzet extrém volt, a hangulat mégis meglepően jó maradt Máté elmondása szerint. Az utazók összefogtak, segítettek egymásnak, beszélgettek, üzengettek, és együtt vészelték át a hosszú órákat. Máté szerencsés volt: takarékos autója bírta az üzemanyaggal, jól befűtött, az ablakot pedig csak akkor kellett kinyitnia, amikor vizet vagy élelmet adtak be neki. Nem félt, mint mondja, extrém sportolóként tudta, hogy a helyzet még nem életveszélyes, ráadásul van tartaléka mindenből, ami szükséges. Kitartott az autóban.
Ha ez nem oldódott volna meg, vagy nem lett volna rá reális esély, hogy ki tudunk onnan menni, akkor ott hagytam volna a kocsit, akkor nincs mit tenni
- mondja a fiatalember. Máté nem aggódott, inkább pihenésnek fogta fel a történteket, még TikTok videókat is posztolt a hó alól.
Én igazából úgy éltem meg, mint egy hosszú repülőutat, ott sem tud az ember sok mindent csinálni. Az extrém sportok miatt, amiket űzök, - bázisugrás, ejtőernyőzés, - nem félek a zárt helyektől sem.
A lelkére sem ült rá a helyzet, ahol más már pánikba esett volna, ott Máté továbbra is higgadt maradt:
Úgy éreztem, hogy közvetlenül nincs veszélyben az életem. Még nagyon sok lehetőség volt, de ha kellett volna vagy úgy alakul, esetleg bepánikolok, akkor kiásom magam, és akár 20 kilométert is lesétálok.
- mondta el Máté, aki az autóját nem akarta hátrahagyni, hiszen azzal csak még jobban eltorlaszolta volna a hegyi utat mások elől is. Mindenki reménykedett, hogy perceken belül megoldódik a helyzet, így senki sem mozdult a kocsikból. Az órák pedig csak teltek.
Végül megindult a mentés, és elkezdték kiszabadítani a járműveket
Ahogy elindultak a kocsik egyesével, miután kiszabadították az első elakadt kocsit, szépen sorban lehetett kiásni a kocsikat. Összefogtunk, mindenki lapátolt. Libasorban ki tudtunk menni arról a kis útról.
- meséli Máté, aki szerint senki sem hibáztatható a történtekért, egyszerűen rosszkor voltak rossz helyen, majd hozzáteszi:
Butaság volt arra a kis helyre bemenni, nyilván ha tudom, hogy ilyen hó lesz akkor nem megyek be, de nem tudtam:
Mátyás Máté a hatalmas kaland után végül szerencsésen hazatért a fagycsapdából. Ezután rögtön hólapátot fogott, hogy a felesége ki tudjon állni az autóval a saját udvarukon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre