"2-3 óra alatt lepett el minket a hó" - autótemetővé vált a hegy két éjszakára, Máté is csapdába került

Edzeni indult a Tátrába, végül életveszélyes helyzetbe került az extrém sportoló a hó miatt. A hegyről lefelé jövet nagyjából húsz autóval együtt Mátyás Máté két teljes éjszakát, nagyjából 38 órát töltött a hó fogságában autójával. Máté ma már otthon van, de soha nem felejti el azt a két jéghideg éjszakát.

Mátyás Máté a hó fogságában a Tatrában Fotó: Mátyás Máté

A hó fogságában

Mátyás Máté, a Felhővándor Sportegyesület extrém sportolója szokásos edzésre indult útnak, de olyat élt át, amire felkészülni sem lehet. A Szlovákiában található liptószentmiklósi edzés után a hegyekből lefelé jövet egy váratlan fennakadás miatt a hó elzárta a fiatalember és több autó útját, és szó szerint betemette őket a hó. A hófal gyorsan nőtt: a szél csak még jobban beleverte a fehér takarót az autókba a keskeny hegyi úton. Az első pillanatokra Máté így emlékszik vissza:

Nem tudta senki, hogy meddig tart majd, szépen lassan kialakult. Megállt a kocsisor, akkor csak vársz. Egyre durvább volt, 2-3 óra alatt lepett el minket a hó, nagyon gyorsan, de senki nem gondolta, hogy ez ennyi idő lesz.

- mesélte Máté.

Se előre, se hátra. Máté az autóban rekedt 38 órára Fotó: Mátyás Máté

Bár a helyzet extrém volt, a hangulat mégis meglepően jó maradt Máté elmondása szerint. Az utazók összefogtak, segítettek egymásnak, beszélgettek, üzengettek, és együtt vészelték át a hosszú órákat. Máté szerencsés volt: takarékos autója bírta az üzemanyaggal, jól befűtött, az ablakot pedig csak akkor kellett kinyitnia, amikor vizet vagy élelmet adtak be neki. Nem félt, mint mondja, extrém sportolóként tudta, hogy a helyzet még nem életveszélyes, ráadásul van tartaléka mindenből, ami szükséges. Kitartott az autóban.

Ha ez nem oldódott volna meg, vagy nem lett volna rá reális esély, hogy ki tudunk onnan menni, akkor ott hagytam volna a kocsit, akkor nincs mit tenni

- mondja a fiatalember. Máté nem aggódott, inkább pihenésnek fogta fel a történteket, még TikTok videókat is posztolt a hó alól.

Én igazából úgy éltem meg, mint egy hosszú repülőutat, ott sem tud az ember sok mindent csinálni. Az extrém sportok miatt, amiket űzök, - bázisugrás, ejtőernyőzés, - nem félek a zárt helyektől sem.