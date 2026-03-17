Orbán Viktor: Ha nincs olaj, nincs pénz!

"Nemrég egyeztettem az Európai Tanács elnökével és Robert Fico miniszterelnökkel az ukrán olajblokádról." - jelentette be legújabb Facebook-posztjában Orbán Viktor, aki nyilvánosan üzent Zelenszkijnek.

Magyarország álláspontja változatlan: ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket! Az ukránok múlt héten nem fogadták a szakértőinket, nem egyeztetnek, maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat. Az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza párt oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba.

- magyarázta Orbán Viktor, aki elmagyarázta, hogy a magyarok szempontjából egyszerű a helyzet: "ha nincs olaj, nincs pénz."