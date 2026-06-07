RETRO RÁDIÓ

Kiara Lord nevet változtatott: új területen sokkol

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„Már izzad a tenyerem!” – mondta. Ebbe majdnem beletört Kiara Lord nyelve!

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.07. 08:30
kihívás rap Kiara Lord Lakatos Levente

Újabb résszel jelentkezett Kiara Lord és Lakatos Levente közös podcast műsora. A Barátság extrákkal előző részében tartott festőversenyt Levente nyerte meg, így kitalálhatott egy büntetést Kiara Lordnak. Nos, megtette.

Kiara Lord ismét kellemetlen helyzetbe került Lakatos Levente társaságában
Kiara Lord ismét kellemetlen helyzetbe került Lakatos Levente társaságában (Fotó: Markovics Gábor /  Metropol)

Kiderült, mire képes Kiara Lord a nyelvével!

„Egy olyan terepre kalauzollak téged, ahol még csak érintőlegesen jártál” – vezeti fel a büntetést Levente. Mire Kiara csak ennyit mond: „Már izzad a tenyerem!”

Levente pedig beviszi a kegyelemdöfést: Kiarának rappelnie kell, melyhez Levente az AI-jal iratott szöveget. „Ez abszolút komfortzónán kívüli” – jegyzi meg a 2026-os Ázsia Expressz és a 2025-ös A nagy Ő sztárja, aki egy rapper nevet is kitalált magának: Kiara Baby.

Íme a nem mindennapi produkció, bátrak előnyben:

 

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