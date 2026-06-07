Kiara Lord nevet változtatott: új területen sokkol

Újabb résszel jelentkezett Kiara Lord és Lakatos Levente közös podcast műsora. A Barátság extrákkal előző részében tartott festőversenyt Levente nyerte meg, így kitalálhatott egy büntetést Kiara Lordnak. Nos, megtette.

Kiara Lord ismét kellemetlen helyzetbe került Lakatos Levente társaságában (Fotó: Markovics Gábor / Metropol)

Kiderült, mire képes Kiara Lord a nyelvével!

„Egy olyan terepre kalauzollak téged, ahol még csak érintőlegesen jártál” – vezeti fel a büntetést Levente. Mire Kiara csak ennyit mond: „Már izzad a tenyerem!”

Levente pedig beviszi a kegyelemdöfést: Kiarának rappelnie kell, melyhez Levente az AI-jal iratott szöveget. „Ez abszolút komfortzónán kívüli” – jegyzi meg a 2026-os Ázsia Expressz és a 2025-ös A nagy Ő sztárja, aki egy rapper nevet is kitalált magának: Kiara Baby.

Íme a nem mindennapi produkció, bátrak előnyben: