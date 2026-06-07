Kiara Lord nevet változtatott: új területen sokkol
„Már izzad a tenyerem!” – mondta. Ebbe majdnem beletört Kiara Lord nyelve!
Újabb résszel jelentkezett Kiara Lord és Lakatos Levente közös podcast műsora. A Barátság extrákkal előző részében tartott festőversenyt Levente nyerte meg, így kitalálhatott egy büntetést Kiara Lordnak. Nos, megtette.
Kiderült, mire képes Kiara Lord a nyelvével!
„Egy olyan terepre kalauzollak téged, ahol még csak érintőlegesen jártál” – vezeti fel a büntetést Levente. Mire Kiara csak ennyit mond: „Már izzad a tenyerem!”
Levente pedig beviszi a kegyelemdöfést: Kiarának rappelnie kell, melyhez Levente az AI-jal iratott szöveget. „Ez abszolút komfortzónán kívüli” – jegyzi meg a 2026-os Ázsia Expressz és a 2025-ös A nagy Ő sztárja, aki egy rapper nevet is kitalált magának: Kiara Baby.
Íme a nem mindennapi produkció, bátrak előnyben:
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