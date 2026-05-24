Rengeteget keres az AI‑influenszer – a készítők szerint mégsem veszi el az emberi munkát

Rengetegen tartanak attól, hogy a mesterséges intelligencia miatt elveszítik a munkájukat, de úgy tűnik már a szupermodellek sincsenek biztonságban. Aitana López, akit gyakran Aitana AI-ként emlegetnek, Spanyolország első hiperrealisztikus, mesterséges intelligencia által generált virtuális modellje és influenszere.

A barcelonai székhelyű The Clueless kreatív ügynökség által létrehozott modell több százezer követőre tett szert, és havonta akár 50 000 dollárt is keres márkatámogatások és előfizetési platformok révén.

Egy 26 éves barcelonai nőként ábrázolják, akit erős szenvedély fűz a fitneszhez, a játékokhoz és a divathoz. Sőt még könnyen felismerhető jellegzetes rózsaszín hajáról is.

Másfél év alatt több mint 343 000 követőre tett szert az Instagramon, és fotói több ezer megtekintést és reakciót kapnak. De ez még nem minden, állítólag még privát üzeneteket is kap hírességektől, akik nem tudják, hogy nem valódi személy. Az alkotói azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy nem vezetik félre a rajongókat Aitanával, „Soha nem állt szándékunkban félrevezetni. Ugyanolyan típusú tartalmat készítünk, mint más alkotók vagy reklámügynökségek, az egyetlen különbség az, hogy kamerák helyett mesterséges intelligenciát használunk.”

Azonban felmerülhet a kérdés, hogy az MI-influenszer saját utakra térhet-e valaha, és elszabadulhat alkotóitól. „A teljes személyiségét mi irányítjuk, de ha valaha is megtörténne, elemeznénk a történteket, és újra kellene strukturálnunk azokat az információkat, amelyek őt önmagaként azonosítják” – magyarázták a készítői.

Veszélyt jelent-e az AI-influenszer a valódi modellekre és tartalomgyártókra?

Nos, alkotói szerint nem, de azért adtak némi tanácsot a valódi szupermodelleknek.

A mesterséges intelligencia modelljei csupán a valódi modellek és influenszerek evolúciós eredményei, egy digitális világban mindenkinek szüksége van avatarokra és digitális perszónákra. A mesterséges intelligencia modellek lehetőséget kínálnak a valódi modellek számára, hogy több munkát végezhessenek, miközben többet pihenhetnek, csak digitalizálniuk kell magukat.

Az alkotók az anyagiakkal kapcsolatban sem titkolóztak. Aitana nagyrészt fizetett együttműködésekkel keresi a pénz, ami havi 50-80 ezer dollárt (körülbelül 15-25 millió forintot) jelent - írta az Unilad.