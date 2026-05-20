Új kutatás igazolja: Az MI a nők munkájára jelent nagyobb veszélyt
Ma már a mindennapjaink része az MI. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb veszélyt jelen.
A mesterséges intelligencia nagyobb veszélyt jelent a nők számára a munkaerőpiacon, mint a férfiak számára. Ezt egy új, áttörő tanulmánnyal mutatták ki a szakemberek. Az MI fejlődése az elmúlt években felgyorsult, és sokan a jövő lehetőségeit látják benne, még mindig vannak, akik attól tartanak, hogy a technológia a munkahelyek megszűnéséhez vezethet.
A mesterséges intelligencia a női szakmákra van leginkább veszéllyel
Az „AI and Emerging Risks for Women Workers” című jelentés szerint az MI 80 százalékban nők által vállalt munkakörökben veszi át majd az uralmat. A kutatás rámutatott arra is, hogy az érintett állásokban a színes bőrű nők aránya meghaladja a 30 százalékot. A National Partnership for Women & Families elnöke, Jocelyn Frye szerint az MI már most kezdi átalakítani a munkahelyeket annak ellenére, hogy az egyenlőség terén még rengeteg tennivaló van.
„A mesterséges intelligencia olyan időszakban változtatja meg a munka világát, amikor még mindig komoly kihívást jelent a nők – különösen a színes bőrű nők – számára az igazságos és egyenlő bánásmód elérése.”
Mivel a nők felülreprezentáltak az olyan munkakörökben, mint a titkárnők, irodai ügyintézők vagy recepciósok, őket különösen érintheti ez a technológiai változás. Ha nincsenek egyértelmű szabályok és elszámoltathatóság, fennáll a veszélye annak, hogy a már meglévő egyenlőtlenségek tovább erősödnek.
Tanya Goldman, a szervezet vezetője úgy fogalmazott, hogy jelenleg is túl sok dolgozó úgy kényszerül a mesterséges intelligencia használatára, hogy nem állnak rendelkezésre a megfelelő védelmek.
„A döntéshozóknak lehetőségük és felelősségük is van abban, hogy világos szabályokat alkossanak, amelyek egyszerre támogatják a technológia felelős használatát és védik a munkavállalókat” – mondta.
A ChatGPT szerint nem létezik teljesen biztonságos szakma
A ChatGPT-t is megkérdezték a témával kapcsolatban, hogy melyek azok a szakmák, amelyek veszélyben vannak. Válaszában nem konkrét szakmákat nevezett meg, inkább általánosabb képet adott: „A számológépek nem szüntették meg a könyvelők munkáját, és az internet sem tüntette el az újságírókat, viszont jelentősen átalakította a feladataikat. Nem gondolom, hogy létezik teljesen „biztonságos” szakma. Az AI fejlődése túl gyors ahhoz, hogy biztos jóslatokat lehessen tenni. A kérdés nem az, hogy érint-e egy területet, hanem az, hogy mely emberi készségek maradnak pótolhatatlanok” – olvasható az Unilad cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre