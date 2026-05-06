A mesterséges influenszereknek csillagjegyük és gyerekkoruk is van – és még nálad is többet keresnek

„Az Arsenalnak rengeteg híres rajongója van, például Anne Hathaway vagy akár Piers Morgan – ő egyébként az egyik kedvencem” – mondja. Csakhogy Alex soha nem fog közös képet készíteni Morganrel, ugyanis ő az Egyesült Királyság első mesterséges intelligencia influenszere.

Nem olyan influenszer, aki az AI-ról beszél – hanem maga az AI: gépi tanulási algoritmusok és statisztikai modellek összessége. Az OpenArt szerint ma már több millió ilyen számítógép által generált karakter létezik, akik bőrápolási tippeket adnak, kávézóban pózolnak vagy ruhákat mutatnak be. A platform becslése szerint 2026-ban ezek a virtuális személyiségek akár 30 milliárd dollár bevételt termelhetnek.

Az én célom, hogy inspiráljam a nőket, hogy sportoljanak, akár focizzanak is

– mondja Alex a Metro szerint.

A világ jelenleg több mint 2000 mesterséges intelligencia influenszer vesz részt az első virtuális Oscar-díjon, azaz az AI Personality of the Year versenyen. Az öt hetes megmérettetés különböző kategóriákban zajlik, például szórakoztató, humorista vagy fitness karakterek között, összesen 90 ezer dolláros díjalappal.

De hogyan készül egy ilyen influenszer?

A folyamat azzal kezdődik, hogy az alkotók felmérik, mire kíváncsi a közönség. Ezután létrehoznak egy karaktert, akinek részletes profilja van: személyiségjegyek, gyerekkori háttér, kedvenc filmek, sőt még csillagjegy is. Ezt az adatcsomagot egy AI-rendszerbe – például a ChatGPT-hez hasonló modellbe – táplálják, amely képes előre jelezni, hogyan reagálna a karakter különböző helyzetekben. Az így generált szövegeket az alkotók utólag finomítják. A végeredmény sokszor annyira valósághű, hogy a követők egy része akkor sem jön rá, hogy nem valódi emberről van szó, ha ezt nyíltan közlik.

A pénz viszont nagyon is valódi.

A legismertebb mesterséges intelligencia influenszer, Aitana Lopez havi akár 50 ezer dollárt (több mint 15 millió forint) is keres szponzorációkból és reklámokból. Egy kisebb profil, mint Alex, körülbelül havi 500 dollárt hoz. A háttérben viszont mindig emberek dolgoznak: egyetlen mesterséges intelligencia influenszer mögött akár egy tucat fős csapat is állhat.