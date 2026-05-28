Felrobbant a grill, apa és 5 éves fia élet halál harcot vív: „Hatalmas villanást láttam, aztán jött a robbanás”

Egy édesanya csak egy kellemes családi sütögetést szeretett volna ötéves kisfiával és férjével, ám a nap pillanatok alatt rémálommá változott, amikor hatalmas robbanás rázta meg az udvarukat.

Felrobbant a grillsütő, az apa három bőrátültetésen is átesett Fotó: GoFundMe

A robbanás miatt az apa ruhája lángra kapott és a kisfiú és megégett

Stephanie Richards nyolc hónapos terhes volt és férje, Bailey éppen egy faszenes grillsütőt próbált begyújtani, amikor váratlanul vakító fényvillanás és óriási detonáció történt.

Egyszer csak egy hatalmas villanást láttam, aztán jött a robbanás. Rémisztő volt.

– emlékezett vissza Stephanie.

A nő szerint férje közvetlenül a grill előtt állt, míg kisfiuk a közelben tartózkodott a verandánál. Bailey azonnal sikoltozni kezdett, amikor rájött, hogy lángol a ruhája és a teste.

Láttam, ahogy összeesik és gurulni kezd a földön, hogy eloltsa a tüzet. Az első gondolatom az volt, hogy a fiam is ott állt mellette.

Stephanie azonnal a kisfiúhoz rohant, hogy megnézze, megsérült-e. Később derült ki, hogy a grillsütőből kipattanó parázs egy puskaporos dobozra esett, amelyet ideiglenesen a kertben tároltak, és ez okozta a robbanást.

A családot kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy Bailey súlyos sérüléseket szenvedett. Másodfokú égési sérülések borították mindkét kezét, az arcát és a térde alatti területet, míg a karján és a jobb vállán harmadfokú égések alakultak ki.

Az ötéves Emmanuel szintén megsérült, a kisfiú karján másodfokú égési sérülések keletkeztek, amelyeket bekötöztek, és antibiotikumos kezelést kapott. Stephanie kisebb égési sérülésekkel megúszta a robbanást.

Bailey azóta három bőrátültetésen is átesett, és hosszú rehabilitáció vár rá, amelynek része lesz a fizikoterápia is. A család szerint kész csoda, hogy az apa arca nem sérült meg súlyosabban. A kisbaba születése és a kórházi kezelések miatt azonban a családnak anyagi támogatásra van szüksége, ezért adománygyűjtésbe kezdtek - írja a The Sun.