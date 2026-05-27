Berepülnek a darazsak az ablakon? Egy egyszerű trükkel tehetsz ellene

A nyár közeledtével nemcsak a napsütés és a meleg érkezik meg, hanem a darazsak is, amelyek ilyenkor egyre gyakrabban jelennek meg a kertekben, teraszokon és sajnos az otthonokban is. A rovarok általában május végén és június elején kezdenek aktívabbá válni, amikor a királynők felébrednek a téli nyugalmi időszakból, és elkezdik kiépíteni fészkeiket.

Felébredtek a darazsak, így riaszt el őket a házadtól

A következő hetekben a darázskolóniák gyorsan növekednek, ezért egyre több példányt lehet látni a házak körül, különösen a melegebb napokon. A szakértők szerint a darazsak gyakran víz és hűvösebb helyek után kutatva repülnek be a lakásokba.

Lenore Brooks, aki allergiás a darázscsípésre, megosztott egy egyszerű módszert, amellyel szerinte távol lehet tartani ezeket a rovarokat az otthonoktól. Elmondása szerint mindössze teakfaolajra van szükség.

A teakfaolajat általában kültéri fabútorok kezelésére használják, azonban olyan növényi olajokat tartalmaz, amelyeket a darazsak kifejezetten nem kedvelnek. A termék gyakran tartalmaz olajokat, amelyek természetes rovarriasztó hatással bírhatnak. Emellett a benne található lakkok és egyéb összetevők erős szaga irritálhatja a darazsakat.

A szakértők szerint a darazsak elsősorban szagok és vegyi anyagok alapján tájékozódnak, ezért az intenzív illatok veszélyforrásként hathatnak számukra. Ha ilyen szagokat érzékelnek, nagyobb eséllyel elkerülik az adott területet, és más helyet keresnek.

Lenore azt javasolja, hogy lehetőleg környezetbarát teakfaolajat válasszunk. Az olajat egy ecset segítségével kell felvinni azokra a felületekre, ahol gyakran megjelennek a darazsak például ablakkeretekre, kerítésekre, teraszokra vagy kültéri bútorokra. Ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az olaj megváltoztathatja bizonyos felületek színét, ezért használat előtt érdemes egy kisebb, kevésbé látható részen kipróbálni – írja a DailyExpress.