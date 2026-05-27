Drámai pillanatok: összeesett egy férfi a munkahelyén, újra kellett éleszteni
A közelmúltban egy Fejér vármegyei településre kérték a mentők gyors segítségét, miután egy 35 év körüli férfi összeesett munkahelyén. A férfi már egy ideje rosszul érezte magát, azt fontolgatta, hogy hazamegy, amikor egy széken ülve eszméletét vesztette kollegái szeme láttára.
A rémült munkatársak azonnal a beteghez siettek, lefektették a földre és tárcsázták a segélyhívót. Mentésirányító bajtársnőnk több egységet riasztott, miközben az elsősegélynyújtás lépéseire instruálta a bejelentőket.
– írták a bejegyzésben.
A segélyhívás alatt az eszméletlen férfi keringése összeomlott, így a mentésirányító segítségével újraélesztés kezdődött, amit a kiérkező mentőgépkocsi bajtársai vettek át, néhány perccel később pedig esetkocsi csatlakozott az ellátáshoz.
Az összehangolt csapatmunka végül sikerre vezetett, a férfi keringése visszatért, így a helyszíni ellátást követően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink.
