Drámai pillanatok: összeesett egy férfi a munkahelyén, újra kellett éleszteni

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 13:05
Összeesett egy fiatal férfi a munkahelyén, közölte az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.

A közelmúltban egy Fejér vármegyei településre kérték a mentők gyors segítségét, miután egy 35 év körüli férfi összeesett munkahelyén. A férfi már egy ideje rosszul érezte magát, azt fontolgatta, hogy hazamegy, amikor egy széken ülve eszméletét vesztette kollegái szeme láttára.

A rémült munkatársak azonnal a beteghez siettek, lefektették a földre és tárcsázták a segélyhívót. Mentésirányító bajtársnőnk több egységet riasztott, miközben az elsősegélynyújtás lépéseire instruálta a bejelentőket.

A segélyhívás alatt az eszméletlen férfi keringése összeomlott, így a mentésirányító segítségével újraélesztés kezdődött, amit a kiérkező mentőgépkocsi bajtársai vettek át, néhány perccel később pedig esetkocsi csatlakozott az ellátáshoz.

Az összehangolt csapatmunka végül sikerre vezetett, a férfi keringése visszatért, így a helyszíni ellátást követően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
