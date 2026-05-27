Egyedülálló élmény: élő zenével szállítja utasait a Zenélő Taxi
Utaztál már olyan taxiban, ahol élőben zenélnek neked? A Zenélő Taxi egyszerre utazás és koncertélmény, amelyet most te is kipróbálhatsz.
Zenélő Taxi néven kisbusszal utazhatunk barátokkal, családdal, szomszéddal, kis kedvencekkel Budapesten egy napon keresztül, június 9-én. Tavaly indult el először a kezdeményezés, akkor nagyon népszerű volt, így a szervezők ismét kiengedik Budapest utcáira az érdekes járművet. A Zenélő Taxi különlegessége, hogy rádió helyett a zenészek élőben adják elő saját dalaikat és feldolgozásaikat.
A Fülesbagoly Tehetségkutató-sorozat nyertesei adják elő dalaikat a Zenélő Taxiban
A különleges program szervezője a Fülesbagoly Alapítvány, akik elsősorban tehetséggondozással foglalkoznak, rendszeresen szerveznek tehetségkutató versenyeket is, amelyeken feltörekvő zenészekkel népszerűsítik a könnyűzenét a fiatalok körében. Idén szervezik meg a tizedik, jubileumi évadot, amelyre minden eddiginél több nyereménnyel, megújult zsűrivel (köztük Lábas Vikivel és Mehringer Marcival), valamint új helyszínnel is készülnek. A tehetségkutató-sorozat során a hagyományos verseny mellett 18 éven aluli, kiemelkedő zenei vénával rendelkező fiatalok, illetve a Kárpát-medencében élő magyar zenészek is megmutathatják, milyen csoda rejlik bennük.
A szervezők célja, hogy az élő zenét egy szokatlan helyzetben demonstrálják és megszerettessék az utazóközönséggel, valamint támogassák a tehetségkutatóik eddigi döntőseit. A tavalyi Zenélő Taxi során rengeteg mosolyt csaltak az utazók arcára, többek között
boldog, bulizó fiatalok, apa-fia páros és romantikázó párok is utaztak már a Zenélő Taxiban
– mesélte a korábbi tapasztalatokat Nagy Szabolcs szervező.
A korábbi évek tehetségkutatóinak döntősei most is lehetőséget kapnak, hogy megmutassák tehetségüket. Az utazás alatt másfél órás váltásban négy feltörekvő előadó játszik majd élőben, a következő beosztásban:
- 14:00–15:30 Temesi Blanka
- 15:30–17:00 Hajdu Bianka (biankahaidu)
- 17:00–18:30 Lee Olivér (ék)
- 18:30–20:00 Lovas Juci
Az ingyenes fuvarra bárki jelentkezhet a linken keresztül egy kérdőív segítségével: Zenélő Taxi jelentkezés
A kérdőívben meg kell adni az elérhetőséget, a pontos létszámot, mikor és honnan hová igényelnétek a kisbuszt és milyen célból. Az eseményre június 4., csütörtök éjfélig várják a regisztrációkat. A jelentkezők ezt követően sorsoláson vesznek részt, az eredményről június 7-én, vasárnap értesítik a nyerteseket a szervezők. A kisbuszban egy időben maximum 4 utast, kizárólag 18 éven felülieket szállítanak, de a kis testű kedvencedet magaddal viheted.
