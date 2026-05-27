Megfenyegette a gázolaj eladóját, mert tönkrementek az autói

A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki rosszminőségű gázolaj miatt többször megfenyegette, akitől a gázolajat kapta.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Rosszminőségű gázolaj miatt fenyegette meg a sértettet

A vád lényege szerint a férfi 2025-ben rosszminőségű gázolajat szerzett a sértettől. A vádlott azt hitte, hogy a két gépkocsija ettől a gázolajtól hibásodott meg. A férfi a gépkocsik javítási költségének megfizetése céljából, internetes üzenetküldő alkalmazáson keresztül, többször rendőrségi feljelentéssel, hatósági „lincseléssel” fenyegette meg a sértettet és a feleségét, írja az Ügyészség.

A sértettek a vádlott követelését nem teljesítették.

Az ügyészség a férfit önbíráskodás bűntettének kísérletével vádolta meg, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje.