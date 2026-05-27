Most jött! Felborult egy autó, miután traktorral ütközött Szegeden

A Fácán utcában forgalmi akadály van, Szegeden.

Traktor és autó ütközött Szegeden

Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Egymásnak ütközött egy traktor és egy személygépkocsi Szegeden, a Fácán utcában. Az ütközés következtében az autó felborult. A szegedi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van, írja a Katasztrófavédelem.