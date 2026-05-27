Szoboszlainak nem maradt más választása, beáldozta barátját

Idén is megrendezik Budapesten a Red Bull Four 2 Score kispályás futballtornát, amelyen Szoboszlai Dominik is pályára lép. Az esemény apropóján az energiaital-gyártó egy szórakoztató videót osztott meg az Instagramon: a magyar középpályásnak 1-től 10-ig kellett rangsorolnia a hozzá köthető futballistákat. A játék azonban a végére váratlan fordulatot vett, és Szoboszlai kénytelen volt barátját a lista legvégére sorolni.

Szoboszlai Dominik is pályára lép a BL-döntő másnapján a Four 2 Score tornán / Fotó: Jack Thomas

Szoboszlai Dominik nehéz helyzetbe került

A névsorban klubtársak, barátok és gyerekkori példaképek egyaránt feltűntek, a liverpooli klasszisnak pedig szemmel láthatóan meggyűlt a baja a döntésekkel. Elsőként Steven Gerrard neve került elő, akit végül a negyedik helyre tett. Őt követte Neymar az ötödik, míg korábbi lipcsei csapattársa, Dani Olmo a nyolcadik helyen.

A Liverpool sztárja, Mohamed Szalah felkerült a dobogó legalsó fokára, az egyiptomit megelőzte azonban Puskás Ferenc és az örök kedvenc, Cristiano Ronaldo. Vinícius Júnior a hetedik, míg Erling Haaland a hatodik helyet kapta.

A videó legszórakoztatóbb része azonban csak ezután következett. Az utolsó két üres hely – a kilencedik és a tizedik – maradt szabadon, amikor előkerült Kerkez Milos neve. Szoboszlai végül nevetve a lista végére tette honfitársát, saját magát viszont nem volt hajlandó az utolsó előtti helyre sorolni.

Akkor újrakalibrálás. Mindenki egyet hátra csúszik

– jegyezte meg nevetve Szoboszlai, majd végül a gyors újratervezés után végül saját magát az ötödik helyre rangsorolta, többek között Haaland és Vinícius elé.

Szoboszlai végső rangsora:

Cristiano Ronaldo Puskás Ferenc Mohamed Szalah Steven Gerrard Szoboszlai Dominik Neymar Erling Haaland Vinícius Júnior Dani Olmo Kerkez Milos



