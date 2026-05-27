RETRO RÁDIÓ

Szoboszlainak nem maradt más választása, beáldozta barátját

Kerkez Milos pórul járt. Szoboszlai Dominiknál Ronaldo az első, saját magát pedig Neymar, Haaland és Vinícius elé sorolta.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 07:00
Szoboszlai Dominik Kerkez Milos Liverpool Red Bull

Idén is megrendezik Budapesten a Red Bull Four 2 Score kispályás futballtornát, amelyen Szoboszlai Dominik is pályára lép. Az esemény apropóján az energiaital-gyártó egy szórakoztató videót osztott meg az Instagramon: a magyar középpályásnak 1-től 10-ig kellett rangsorolnia a hozzá köthető futballistákat. A játék azonban a végére váratlan fordulatot vett, és Szoboszlai kénytelen volt barátját a lista legvégére sorolni.

Szoboszlai Dominik is pályára lép a BL-döntő másnapján a Four 2 Score tornán
Szoboszlai Dominik is pályára lép a BL-döntő másnapján a Four 2 Score tornán / Fotó: Jack Thomas

Szoboszlai Dominik nehéz helyzetbe került

A névsorban klubtársak, barátok és gyerekkori példaképek egyaránt feltűntek, a liverpooli klasszisnak pedig szemmel láthatóan meggyűlt a baja a döntésekkel. Elsőként Steven Gerrard neve került elő, akit végül a negyedik helyre tett. Őt követte Neymar az ötödik, míg korábbi lipcsei csapattársa, Dani Olmo a nyolcadik helyen.

A Liverpool sztárja, Mohamed Szalah felkerült a dobogó legalsó fokára, az egyiptomit megelőzte azonban Puskás Ferenc és az örök kedvenc, Cristiano Ronaldo. Vinícius Júnior a hetedik, míg Erling Haaland a hatodik helyet kapta.

A videó legszórakoztatóbb része azonban csak ezután következett. Az utolsó két üres hely – a kilencedik és a tizedik – maradt szabadon, amikor előkerült Kerkez Milos neve. Szoboszlai végül nevetve a lista végére tette honfitársát, saját magát viszont nem volt hajlandó az utolsó előtti helyre sorolni.

Akkor újrakalibrálás. Mindenki egyet hátra csúszik 

– jegyezte meg nevetve Szoboszlai, majd végül a gyors újratervezés után végül saját magát az ötödik helyre rangsorolta, többek között Haaland és Vinícius elé.

Szoboszlai végső rangsora: 

  1. Cristiano Ronaldo
  2. Puskás Ferenc
  3. Mohamed Szalah
  4. Steven Gerrard
  5. Szoboszlai Dominik
  6. Neymar
  7. Erling Haaland
  8. Vinícius Júnior
  9. Dani Olmo
  10. Kerkez Milos


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu