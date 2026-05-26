Sokkoló észlelést lepleztek le az ufóakták: ezüstös, fémes gömböket kaptak lencsevégre

Szinte csak záporoznak a dokumentumok a Pentagonból. Az ufódokumentumok újabb rejtélyeket feszegetnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 21:00
UFO Pentagon UFO-akta

Újabb ufódokumentumokat hozott nyilvánosságra a Pentagon. Ezúttal ismét megmagyarázhatatlan, rejtélyes tárgyakat rejtenek a felvételek: ezüstszínű gömböket, ami a mi ismereteink szerint megmagyarázhatatlan módon képes lebegni és mozogni.

Az UFO-dokumentumok ezúttal ismeretlen, ezüst színű, fémes gömböket fedtek fel
Fotó: Freepik – illusztráció

Ufódokumentumokat hoztak ismét nyilvánosságra

Szinte csak záporoznak a Pentagon által közölt ufókat bizonyító felvételek, s ezúttal ismét nyilvánosságra került több érdekes felvétel, amelyeken különös, fémes gömböket lehet látni. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Donald Trump amerikai elnök rendelte el a nevéhez köthető átláthatósági törekvések részeként. A dokumentumok összesen 46 felvételt tartalmaznak. A mostani felvételeken különös, ezüstös, gömb alakú tárgyakat lehet látni, amelyek extrém sebességgel mozognak a hegyek, óceánok és a katonai területek felett. Az azonosítatlan tárgyakon semmilyen hajtóműre vagy ismert repülési mechanizmusra emlékeztető tulajdonságot sem találtak, emiatt még inkább növekedett a tárgyak körüli rejtély.

A jelenség egyáltalán nem egyedi, ugyanis az Enigma Labs adatai szerint több mint 8 ezer hasonló észlelést jelentettek 2022 decembere és 2025 júniusa között az Egyesült Államokban. A US Central Command egyik műholdja rögzítette a legmegdöbbentőbb videót még 2021 áprilisában. A felvételen látható, ahogy egy nagy, ezüstszínű gömb szinte lebegve, nagy sebességgel haladt egy hegyvidéki terület felett. Egy 2024-es infravörös felvételeken egy pulzáló fényű objektum látható, amint víz felett repül. A tárgy időnként alakot változtat, miközben szabálytalanul mozog.

Katonai létesítmények felett is megjelentek 

Több jelentés szerint a jelenségek feltűntek katonai létesítmények közelében is, például a Fort Hamilton, a Papago Military Reserve és a Los Angeles Air Force Base térségében is. Néhány beszámoló szerint az objektumok összehangolt mozgást végeznek, máskor viszont hirtelen eltűnnek.

Eric Burlison egy különleges esetről számolt be. Egy, a jemeni partoknál észlelt gömböt eltalált egy Hellfire rakéta, de az objektum ennek ellenére továbbhaladt, mintha mi sem történt volna.

A Pentagon eddig több mint 200 ufókkal kapcsolatos dokumentumot hozott nyilvánosságra, azonban a hatóságok figyelmeztetnek, hogy a dokumentumok hitelessége sok esetben nem teljesen ellenőrzött. Még most sincsen hivatalos magyarázat arra, hogy mik lehetnek ezek az objektumok, ahogy arra sem, hogy valójában honnan származhatnak, és milyen célt szolgálhatnak. 

A Pentagon továbbra is tervezi, hogy további felvételeket hoz nyilvánosságra, ennek időpontját még nem jelezték – olvasható a Daily Mail cikkében

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
