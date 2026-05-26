Sokkoló észlelést lepleztek le az ufóakták: ezüstös, fémes gömböket kaptak lencsevégre

Újabb ufódokumentumokat hozott nyilvánosságra a Pentagon. Ezúttal ismét megmagyarázhatatlan, rejtélyes tárgyakat rejtenek a felvételek: ezüstszínű gömböket, ami a mi ismereteink szerint megmagyarázhatatlan módon képes lebegni és mozogni.

Szinte csak záporoznak a Pentagon által közölt ufókat bizonyító felvételek, s ezúttal ismét nyilvánosságra került több érdekes felvétel, amelyeken különös, fémes gömböket lehet látni. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Donald Trump amerikai elnök rendelte el a nevéhez köthető átláthatósági törekvések részeként. A dokumentumok összesen 46 felvételt tartalmaznak. A mostani felvételeken különös, ezüstös, gömb alakú tárgyakat lehet látni, amelyek extrém sebességgel mozognak a hegyek, óceánok és a katonai területek felett. Az azonosítatlan tárgyakon semmilyen hajtóműre vagy ismert repülési mechanizmusra emlékeztető tulajdonságot sem találtak, emiatt még inkább növekedett a tárgyak körüli rejtély.

A jelenség egyáltalán nem egyedi, ugyanis az Enigma Labs adatai szerint több mint 8 ezer hasonló észlelést jelentettek 2022 decembere és 2025 júniusa között az Egyesült Államokban. A US Central Command egyik műholdja rögzítette a legmegdöbbentőbb videót még 2021 áprilisában. A felvételen látható, ahogy egy nagy, ezüstszínű gömb szinte lebegve, nagy sebességgel haladt egy hegyvidéki terület felett. Egy 2024-es infravörös felvételeken egy pulzáló fényű objektum látható, amint víz felett repül. A tárgy időnként alakot változtat, miközben szabálytalanul mozog.

Katonai létesítmények felett is megjelentek

Több jelentés szerint a jelenségek feltűntek katonai létesítmények közelében is, például a Fort Hamilton, a Papago Military Reserve és a Los Angeles Air Force Base térségében is. Néhány beszámoló szerint az objektumok összehangolt mozgást végeznek, máskor viszont hirtelen eltűnnek.

Eric Burlison egy különleges esetről számolt be. Egy, a jemeni partoknál észlelt gömböt eltalált egy Hellfire rakéta, de az objektum ennek ellenére továbbhaladt, mintha mi sem történt volna.