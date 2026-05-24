Újabb adag UFO-aktákat hoztak nyilvánosságra - egészen az 1940-es évekig vannak szemtanúi beszámolók
Zöld gömbök, korongok és tűzgolyók: megdöbbentő dolgokat láttak a szemtanúk.
A Pentagon pénteken számos UFO-dokumentumot tett közzé, amelyek 80 éven átívelő, gömbök, korongok és tűzgolyók észleléséről szóló beszámolókat tartalmaznak.
Újabb adag UFO-aktákat hoztak nyilvánosságra
Az új anyagok között fél tucat dokumentum, néhány hangfelvétel és 51 videó található, köztük egy olyan, amelyen egy azonosítatlan repülő tárgyat darabokra lőnek szét.
A szemtanúk arról számoltak be, hogy egészen 1948-ig visszamenőleg zöld gömböket, korongokat és tűzgolyókat láttak. Nemrégiben egy magas rangú amerikai hírszerző tiszt azt mondta, hogy tavaly számtalan narancssárga gömböt látott minden irányban rajzani, ami láttán szóhoz sem jutott.
Ezek a dokumentumok a második nyilvánosságra hozott csomagot jelentik Donald Trump elnök idei rendeletét követően. A Pentagon május 8-án töltötte fel az első, 161 dokumentumból álló sorozatot, ígérve, hogy továbbiak is érkeznek majd.
A pénteken nyilvánosságra hozott dokumentumok egyike egy 116 oldalas, 1948 és 1950 közötti jelentés a Fegyveres Erők Különleges Fegyverek Projektjéről, amely szerint a szemtanúk 209 alkalommal számoltak be azonosítatlan tárgyak – gömbök és más, az amerikai kormány által ma azonosítatlan rendellenes jelenségeknek (UAP) nevezett objektumok – észleléséről.
A jelentés beszámolókat tartalmaz egy sor észlelésről és nyomozásról az új-mexikói Sandiában, ahol a szemtanúk arról számoltak be, hogyan manővereztek, repültek el és tűntek el az UFO-k, majd felrobbantak.
Egy másik dokumentumban a meg nem nevezett magas rangú amerikai hírszerző tiszt első kézből számolt be arról, hogy 2025-ben egy katonai helikopterről látott jelenségeket az Egyesült Államok nyugati részén. Leírta, hogy rejtélyes narancssárga gömböket látott, amelyek fel-le villantak, miközben egy tesztpályán a hegyekben hallott hangos puffanásokat vizsgált, ahol mások az előző napokban UFO-kat láttak.
Állítása szerint a közeli UAP-találkozások sorozata több mint egy órán át tartott. A légi járművek rendkívül forrók voltak, alacsonyan repültek a földhöz képest, és nagy sebességgel mozogtak.
„Ovális alakúak, narancssárgák voltak, fehér vagy sárga volt a közepük, és minden irányba fényt bocsátottak ki” – jelentette a tiszt. Azt mondta, hogy a raj látszólag összeolvadt, miközben perceken át fel-le villantak, egy jól látható háromszöget alkotva.
A bizarr jelenségről fényképes bizonyíték nem készült, ugyanis a tiszt túlságosan arra koncentrált, hogy felmérje, mi is ez valójában, és hogy fenyegetést jelent-e.
Valóban meglátogattak már többször is minket a földönkívüliek?
A fájlok nem vonnak le végleges következtetéseket a földönkívüli élet létezéséről, és nem szolgáltatnak bizonyítékot idegen technológiára. Az első adag dokumentum nyilvánosságra hozatala után egy nyilatkozatban Trump elnök azt írta, hogy az embereknek maguknak kell eldönteniük, hogy mit látnak.
Azonban van némi jó hír az UFO-rajongóknak, ugyanis nem ez az utolsó csomag akta, a jövőben részletekben érkezik majd több is - írta a BBC.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre