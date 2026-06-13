Utolsó fordulat Léni gyógyulásában: már csak erre vár a kisfiú

Minden egyes lépés, amit a miskolci kisfiú, Léni megtesz a rögös úton, egy apró csoda. Az autizmussal élő gyermek és édesapja, Baksy Ádám története megmutatja, mit jelent a feltétel nélküli szeretet és a kitartás. Sikeresen lezajlott a negyedik pozsonyi őssejtkezelés, amely után látványosan javult Léni figyelme. A fiú a rövidebb szavakat már megismétli, és mindent megért. A harcnak azonban nincs vége: a legnagyobb áttörést hozó, utolsó beavatkozás szeptemberben vár rájuk.

Léninek annyira tetszett a gokartos élmény, hogy az arcán hatalmas mosoly látható. A fiú már alig várja a következő alkalmat (Olvasói fotó)

Szeptemberben lesz Léni ötödik kezelése: Több mint 1,3 millió forint hiányzik

A terápia-sorozat a célegyenesbe ért, a szeptemberi őssejtkezelés lesz az ötödik, egyben legutolsó alkalom. Ádám tiszta szívből bízik abban, hogy ez a befejező lépés hozza meg a végső sikert, és kisfia végre teljesen megszólal. A gyógyulás ára hatalmas: a szeptemberi orvosi beavatkozás több mint 1 millió 300 ezer forintba kerül. Ez az összeg jelenleg még hiányzik, ezért a családnak ismét a közösség erejére és további adománygyűjtésre van szüksége. Az összefogás eddig is csodákra volt képes, és most mindennél közelebb a cél.

Ingergazdag környezet és tapolcai élmények a fejlődésért

A szakszerű klinikai kezelések mellett a mindennapi stimuláció is kulcsfontosságú. Ádám tudatosan azon fáradozik, hogy Lénit a lehető legtöbb pozitív környezeti impulzus érje a mindennapokban, mert a szakemberek szerint ez nagyban segíti a beszédfejlődést és a neurológiai regenerációt. Sokat járnak emberek közé és kirándulni. A korábbi bükkszentkereszti és répáshutai utak után a napokban egy egészen különleges kalandban volt részük Miskolctapolcán.

Gokartos száguldás után, az utolsó őssejtkezelésre készül a kisfiú (Olvasói fotó)

Kétszemélyes gokarttal felejthetetlen a közös száguldás

A gokartozás ötlete még karácsonykor fogalmazódott meg az édesapában, amikor a varázslatos ünnepi fényeket nézték az Avalon Parkban. Akkor vették észre, hogy létezik kétszemélyes gokart is. Mivel Léni imádja a sebességet, Ádám sejtette, hogy a közös száguldás óriási élmény lesz neki. A napokban az időjárás is ideálissá vált – sem túl meleg, sem túl hideg nem volt –, így ebéd után gyorsan elindultak Miskolctapolcára.