Utolsó fordulat Léni gyógyulásában: már csak erre vár a kisfiú
Minden egyes lépés egy apró csoda a miskolci kisfiú, Léni életében. Az autizmussal élő gyermek és édesapja, Baksy Ádám története a feltétel nélküli szeretetről és a kitartásról szól. A negyedik, sikeres pozsonyi őssejtkezelés után Léni figyelme látványosan javult, ám a végső áttörést a szeptemberi, utolsó beavatkozás hozhatja el.
Minden egyes lépés, amit a miskolci kisfiú, Léni megtesz a rögös úton, egy apró csoda. Az autizmussal élő gyermek és édesapja, Baksy Ádám története megmutatja, mit jelent a feltétel nélküli szeretet és a kitartás. Sikeresen lezajlott a negyedik pozsonyi őssejtkezelés, amely után látványosan javult Léni figyelme. A fiú a rövidebb szavakat már megismétli, és mindent megért. A harcnak azonban nincs vége: a legnagyobb áttörést hozó, utolsó beavatkozás szeptemberben vár rájuk.
Szeptemberben lesz Léni ötödik kezelése: Több mint 1,3 millió forint hiányzik
A terápia-sorozat a célegyenesbe ért, a szeptemberi őssejtkezelés lesz az ötödik, egyben legutolsó alkalom. Ádám tiszta szívből bízik abban, hogy ez a befejező lépés hozza meg a végső sikert, és kisfia végre teljesen megszólal. A gyógyulás ára hatalmas: a szeptemberi orvosi beavatkozás több mint 1 millió 300 ezer forintba kerül. Ez az összeg jelenleg még hiányzik, ezért a családnak ismét a közösség erejére és további adománygyűjtésre van szüksége. Az összefogás eddig is csodákra volt képes, és most mindennél közelebb a cél.
Ingergazdag környezet és tapolcai élmények a fejlődésért
A szakszerű klinikai kezelések mellett a mindennapi stimuláció is kulcsfontosságú. Ádám tudatosan azon fáradozik, hogy Lénit a lehető legtöbb pozitív környezeti impulzus érje a mindennapokban, mert a szakemberek szerint ez nagyban segíti a beszédfejlődést és a neurológiai regenerációt. Sokat járnak emberek közé és kirándulni. A korábbi bükkszentkereszti és répáshutai utak után a napokban egy egészen különleges kalandban volt részük Miskolctapolcán.
Kétszemélyes gokarttal felejthetetlen a közös száguldás
A gokartozás ötlete még karácsonykor fogalmazódott meg az édesapában, amikor a varázslatos ünnepi fényeket nézték az Avalon Parkban. Akkor vették észre, hogy létezik kétszemélyes gokart is. Mivel Léni imádja a sebességet, Ádám sejtette, hogy a közös száguldás óriási élmény lesz neki. A napokban az időjárás is ideálissá vált – sem túl meleg, sem túl hideg nem volt –, így ebéd után gyorsan elindultak Miskolctapolcára.
Léninek annyira tetszett a gokartos élmény, hogy az arcán lévő hatalmas mosoly mindent elárult, és alig várja a következő alkalmat. Ádám is elismerte, szívesen visszatérnek még a nyáron. A pörgős program után tettek egy kellemes, pihentető sétát a parkban, majd beültek egy helyi büfébe uzsonnázni. Ismét egy csodás közös élménnyel gazdagodtak, amely lelkileg és mentálisan is támogatja a kisfiút, a szeptemberi nagy megmérettetés előtt.
Ha segíteni szeretnél Léninek, ITT tudod felvenni az édesapával a kapcsolatot!
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