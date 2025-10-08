Másfélmillió forint gyűlt össze a kis Léninek: egyre közelebb kerül a család ahhoz, hogy a nyolcéves autista kisfiú megszólalhasson

Az ország minden tájáról érkeztek motorosok Miskolcra, hogy támogassák az autizmussal élő kisfiú terápiáját egy jótékonysági közös gurulással. Az esemény nagyon eredményesnek bizonyult, mert közel másfél millió forint jött össze Léninek
Nem csak a nagy vasakért dobog az összetartásukról híres motorosok szíve, hanem sokszor nagyon eredményesen állnak egy jó ügy mellé is. A kipufogók dübörgésétől voltak hangosak a miskolci utcák, és városszerte hirdették, hogy az összefogás és a szeretet hegyeket képes megmozdítani. A csupaszív emberek önzetlensége egy kisgyermek életét változtatja meg, hiszen most Baksy Léni gyógykezeléséért motoroztak.
Léni nyolcéves, és még csak néhány állat hangját tudja utánozni. Óriási szeretet van benne, amit szeretne szavakba is önteni, erre azonban most még nem képes. Édesapja, Ádám egyedül neveli. Három éve diagnosztizálták a gyermeknél az autizmust. Az őssejtterápia sokat javíthatna állapotán, ami azonban hatalmas terhet jelent a család számára. Összesen öt kezelésre lenne szüksége a kisfiúnak, ami közel tízmillió forintba kerül és Szlovákiában végeznék el.
Léni imádja a motorosokat és a motorosok is a kisfiút. Miután híre ment a jótékonysági gurulásnak, szeptember 27-én, szombaton megteltek Miskolc utcái motorokkal.
Nagyon hálás vagyok Dudás Ildikónak, a kollégáimnak, a volános motorosoknak és mindenkinek, aki eljött. Úgy terveztük, hogy a miskolci DVTK stadion parkolójában lesz tíz órakor a gyülekező, ami sajnos meccs miatt le volt zárva, így a helyszínt módosítanunk kellett egy közeli parkolóra. Ott találkoztak a motorosok és együtt gurultak el hozzánk, hogy Léninek meglepetést szerezzenek. Nem akartam hinni a szememnek, amikor megláttam a több mint ötven kétkerekűt a házunk előtt! Mozdulni sem lehetett
– emlékszik vissza meghatódottan Ádám. Léni óriási izgalomba jött a motorosok láttán. Innen először együtt motoroztak el a miskolci buszvégállomásra, ahol a várakozó utasokat is sikerült meglepni, amint az ötven vasparipa begördült a buszok közé és körözni kezdett. Természetesen az édesapa háta mögött Léni is nyeregbe pattant.
A buszvégállomástól a konvoj útja a városon keresztül a Csanyikvölgybe vezetett, ahol zsíroskenyérrel, csörögével és házi lekvárral várták az érkezőket. A motorsimogatás és a baráti beszélgetés mellett mindenkinek lehetősége nyílt arra, hogy az adománygyűjtő benzineskannában elhelyezze a Léni támogatására szánt összeget.
Nagyon köszönöm Tegzes Miklósnak és Dudás Ildikónak a szervezést, illetve a motorosoknak a részvételt. Az asszonyok sem maradhatnak említés nélkül, hiszen ők vártak minket zsíroskenyérrel és csörögével
– számolt be hálásan Ádám, aki álmában sem gondolta volna, hogy az eseményen több mint ötven motor, több mint 200 ember és több száz zsíroskenyér is lesz, és az sem gondolta volna, hogy a jótékonysági motoros felvonuláson 1.485.100 forint gyűlik össze. Ez azt jelenti, hogy Léni harmadik kezelésére megvan a pénz, sőt, még egy kicsi a negyedikre is maradt.
