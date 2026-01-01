Ez most neked is jól jöhet: íme a leghatékonyabb módszer másnaposság ellen

Egy táplálkozási szakértő elárulja a tökéletes gyógymódot az újévi másnaposság ellen. A csodaszer szinte minden boltban megtalálható, ráadásuk még nem is drága.

Kókuszvizet kell inni a szilveszter utáni másnaposság ellen – Fotó: Tijana Drndarski / unsplash.com (illusztráció)

Ez a termék segít a legjobban a másnaposság ellen

Penny Weston jólléti és táplálkozási szakértő megosztotta az egyik bevált másnaposság elleni szerét. A szakember hangsúlyozza, hogy a készítmény számos egészségügyi előnnyel bír, és percek alatt ellensúlyozza a szilveszteri bulin elfogyasztott italok hatásait.

Penny arra buzdította a buliból hazatérőket, hogy reggel igyanak meg egy bőséges adag kókuszvizet.

A kókuszvízről azt mondják, hogy számos egészségügyi előnnyel jár. Magas elektrolit-, rost-, vitamin- és ásványianyag-tartalmáról, például kálium- és magnéziumtartalmáról ismert. Segíthet legyőzni a veseköveket, fokozhatja az anyagcserét, a szervezet hidratáltságát, és javíthatja az immunrendszert.

A kókuszvíz könnyen beszerezhető, és nem is kell megvárni a másnapot, hogy elkezd a kúrát. Az italt már az iszogatás során is lehet fogyasztani, akár alkohollal együtt, hogy másnap enyhébbek legyenek a tünetek.

A másnaposság okozta kellemetlen érzés okai az alváshiány, az alkoholmérgezés és a kiszáradás. A kókuszvíz minden bizonnyal segíthet a újrahidratációban, mivel természetesen izotóniás és gyorsan felszívódik, így gyorsabban újra hidratálódunk. A kálium segít fenntartani a folyadék- és elektrolitegyensúlyt a szervezetben.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy ilyenkor érdemes elkerülni a reggeli kávéfogyasztást. A kávé ugyanis vízhajtó hatású, és még tovább dehidratálhat, súlyosbíthatja a fejfájást és fokozhatja a vizelési ingert, ami elektrolitveszteséget okoz – írja a Mirror.