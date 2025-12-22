Kedvenc zabtejes kávéját szolgálja fel Kapás Bogi a Csuporban

Mint arról a Bors beszámolt, Kapás Bogi olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok, rövid pályás Európa-bajnok, kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok úszónő - épp egy évre rá, hogy versenyzői pályafutását befejezte - férjével, a még aktívan úszó Telegdy Ádámmal közösen kávézót nyitott Budapest belvárosában.

Kapás Bogi és férje együtt reggelizik a közös kávézójukban - már ha nem kell éppen a pultban besegíteni (Fotó: Fodor Erika)

A Csupor mintegy karácsonyi ajándékként nyílt meg az itt élők számára, akik nemcsak a finom kávékat, szendvicseket vagy a csokis buckát, de személyesen Bogiék társaságát is élvezhetik ezen a barátságos, tulajdonosához hasonlóan mosolyra derítő helyen.

@fodorerikastory Kapás Boglárka “kávéra váltotta” a vizet, legalább is férjével, Telegdy Ádámmal Csupor néven kávézót nyitott Budapest belvárosában, a Galamb utcában. Az úszó házaspár ezzel igazi karácsonyi ajándékot adott a vendégeknek, hiszen a finomságok mellett nagy eséllyel személyesen is találkozhatunk velük! #KapásBogi💕 @Kapás Boglárka ♬ eredeti hang - fodorerikastory

A találkozás öröméhez még az az extra szolgáltatás is hozzájárulhat, hogy maga Bogi szolgálja fel a kedvenc zabtejes kávéját a vendégeknek. Ádám persze mindenben mellette, együtt viszik az üzletet, amit a sok tennivaló ellenére is nagyon élveznek. Arra a kérdésre, hogy kinek a fejében született meg a kávézó gondolata, váltig állítják, hogy az ötlet teljesen közös.

Bogi a pult mögött a Csuporban (Fotó: Fodor Erika)

"Most teljesen más világban vagyunk, nagyon fárasztó, de nagyon izgalmas. Nekem ez most tetszik" - tudjuk meg Bogitól a saját kávézójában, reggelizés közben.

@fodorerikastory Kapás Boglárka 1 éve hagyta abba az úszást, idén karácsonyra pedig egy kávézóbal ajándékozta meg a budapestieket, és férjével együtt saját magát is - mert bár sok a munka, nagyon élvezik ezt az egészen más világot. #Csupor @Kapás Boglárka ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Hogy hiányzik-e Boginak az úszás? Természetesen igen.

"Amúgy hiányzik. Mindig is hiányozni fog, főleg a versenyzés" - árulja el Bogi, aki épp úgy mosolyog a Csuporban, mint a medencetérben egy-egy verseny után. Érdeklődtünk, honnan ez a derű annak ellenére, hogy az utóbbi időben fájdalmas veszteségek is érték.

Kapás Boglárka kávézót nyitott. Csupor karácsonyra (Fotó: Fodor Erika)

Azt hiszem, a szüleimtől kaptam ezt a pozitivitást és azt, hogy nagyon optimistán tekintek az életre. Bármi történik, összeszedem magam, próbálok mindig erőt meríteni valamiből, és megyek tovább

- meséli a Csupor háziasszonya.

A Csuporban a babakocsisokat és a kutyusokat is szívesen látják (Fotó: Fodor Erika)

Persze, a Kapás Bogi ajánlotta zabtejes kávé mesés volt és az Ádám által javasolt "brutális csokis bucka" szintén. A pesztós szendvicsről nem tudok nyilatkozni, mert azt Bogi ette, ő viszont nagyon szereti, tehát nem lehet rossz. S mindez megfejelve Bogiékkal, a találkozás élményével...egy jó csupor szeretet és derű a kávé mellé.