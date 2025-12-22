RETRO RÁDIÓ

Kedvenc zabtejes kávéját szolgálja fel Kapás Bogi a Csuporban

A világ- és Európa-bajnok úszó Csuporra cserélte a medencét. Kapás Boglárka a férjével közösen nyitott kávézót a fővárosi Galamb utcában.

Megosztás
Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2025.12.22. 18:15
kapás boglárka telegdy ádám csupor galamb utcában kávézó bajnok

Mint arról a Bors beszámolt, Kapás Bogi olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok, rövid pályás Európa-bajnok, kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok úszónő - épp egy évre rá, hogy versenyzői pályafutását befejezte - férjével, a még aktívan úszó Telegdy Ádámmal közösen kávézót nyitott Budapest belvárosában. 

Kapás Bogi
Kapás Bogi és férje együtt reggelizik a közös kávézójukban - már ha nem kell éppen a pultban besegíteni (Fotó: Fodor Erika)

A Csupor mintegy karácsonyi ajándékként nyílt meg  az itt élők számára, akik nemcsak a finom kávékat, szendvicseket vagy a csokis buckát, de személyesen Bogiék társaságát is élvezhetik ezen a barátságos, tulajdonosához hasonlóan mosolyra derítő helyen.

@fodorerikastory Kapás Boglárka “kávéra váltotta” a vizet, legalább is férjével, Telegdy Ádámmal Csupor néven kávézót nyitott Budapest belvárosában, a Galamb utcában. Az úszó házaspár ezzel igazi karácsonyi ajándékot adott a vendégeknek, hiszen a finomságok mellett nagy eséllyel személyesen is találkozhatunk velük!#KapásBogi💕@Kapás Boglárka ♬ eredeti hang - fodorerikastory

A találkozás öröméhez még az az extra szolgáltatás is hozzájárulhat, hogy maga Bogi szolgálja fel a kedvenc zabtejes kávéját a vendégeknek. Ádám persze mindenben mellette, együtt viszik az üzletet, amit a sok tennivaló ellenére is nagyon élveznek. Arra a kérdésre, hogy kinek a fejében született meg a kávézó gondolata, váltig állítják, hogy az ötlet teljesen közös.

Bogi a pult mögött a Csuporban (Fotó: Fodor Erika)

"Most teljesen más világban vagyunk, nagyon fárasztó, de nagyon izgalmas. Nekem ez most tetszik" - tudjuk meg Bogitól a saját kávézójában, reggelizés közben.

@fodorerikastory Kapás Boglárka 1 éve hagyta abba az úszást, idén karácsonyra pedig egy kávézóbal ajándékozta meg a budapestieket, és férjével együtt saját magát is - mert bár sok a munka, nagyon élvezik ezt az egészen más világot.#Csupor @Kapás Boglárka ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Hogy hiányzik-e Boginak az úszás? Természetesen igen.

"Amúgy hiányzik. Mindig is hiányozni fog, főleg a versenyzés" - árulja el Bogi, aki épp úgy mosolyog a Csuporban, mint a medencetérben egy-egy verseny után. Érdeklődtünk, honnan ez a derű annak ellenére, hogy az utóbbi időben fájdalmas veszteségek is érték.

Kapás Boglárka kávézót nyitott. Csupor karácsonyra (Fotó: Fodor Erika)

Azt hiszem, a szüleimtől kaptam ezt a pozitivitást és azt, hogy nagyon optimistán tekintek az életre. Bármi történik, összeszedem magam, próbálok mindig erőt meríteni valamiből, és megyek tovább 

- meséli a Csupor háziasszonya.

A Csuporban a babakocsisokat és a kutyusokat is szívesen látják (Fotó: Fodor Erika)

Persze, a Kapás Bogi ajánlotta zabtejes kávé mesés volt és az Ádám által javasolt "brutális csokis bucka" szintén. A pesztós szendvicsről nem tudok nyilatkozni, mert azt Bogi ette, ő viszont nagyon szereti, tehát nem lehet rossz. S mindez megfejelve Bogiékkal, a találkozás élményével...egy jó csupor szeretet és derű a kávé mellé.

Kapás Boglárka úszó pályafutása után kávézót nyitott Budapesten a Galamb utcában. A Csuporba szeretettel várnak mindenkit férjével, Telegdy Ádámmal együtt, ráadásul személyesen is találkozhatunk velük!

Kapás Bogi kávézója

fotó2025.12.20Fotók: Fodor Erika

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu