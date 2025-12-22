Kedvenc zabtejes kávéját szolgálja fel Kapás Bogi a Csuporban
A világ- és Európa-bajnok úszó Csuporra cserélte a medencét. Kapás Boglárka a férjével közösen nyitott kávézót a fővárosi Galamb utcában.
Mint arról a Bors beszámolt, Kapás Bogi olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok, rövid pályás Európa-bajnok, kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok úszónő - épp egy évre rá, hogy versenyzői pályafutását befejezte - férjével, a még aktívan úszó Telegdy Ádámmal közösen kávézót nyitott Budapest belvárosában.
A Csupor mintegy karácsonyi ajándékként nyílt meg az itt élők számára, akik nemcsak a finom kávékat, szendvicseket vagy a csokis buckát, de személyesen Bogiék társaságát is élvezhetik ezen a barátságos, tulajdonosához hasonlóan mosolyra derítő helyen.
A találkozás öröméhez még az az extra szolgáltatás is hozzájárulhat, hogy maga Bogi szolgálja fel a kedvenc zabtejes kávéját a vendégeknek. Ádám persze mindenben mellette, együtt viszik az üzletet, amit a sok tennivaló ellenére is nagyon élveznek. Arra a kérdésre, hogy kinek a fejében született meg a kávézó gondolata, váltig állítják, hogy az ötlet teljesen közös.
"Most teljesen más világban vagyunk, nagyon fárasztó, de nagyon izgalmas. Nekem ez most tetszik" - tudjuk meg Bogitól a saját kávézójában, reggelizés közben.
Hogy hiányzik-e Boginak az úszás? Természetesen igen.
"Amúgy hiányzik. Mindig is hiányozni fog, főleg a versenyzés" - árulja el Bogi, aki épp úgy mosolyog a Csuporban, mint a medencetérben egy-egy verseny után. Érdeklődtünk, honnan ez a derű annak ellenére, hogy az utóbbi időben fájdalmas veszteségek is érték.
Azt hiszem, a szüleimtől kaptam ezt a pozitivitást és azt, hogy nagyon optimistán tekintek az életre. Bármi történik, összeszedem magam, próbálok mindig erőt meríteni valamiből, és megyek tovább
- meséli a Csupor háziasszonya.
Persze, a Kapás Bogi ajánlotta zabtejes kávé mesés volt és az Ádám által javasolt "brutális csokis bucka" szintén. A pesztós szendvicsről nem tudok nyilatkozni, mert azt Bogi ette, ő viszont nagyon szereti, tehát nem lehet rossz. S mindez megfejelve Bogiékkal, a találkozás élményével...egy jó csupor szeretet és derű a kávé mellé.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre