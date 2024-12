„Most egy új fejezet kezdődik az életemben” - nagy bejelentést tett Kapás Bogi

Elérkezett a pillanat, amit mindig egy kicsit távolinak képzeltem el, de most itt van: hivatalosan is lezárom az aktív sportolói pályafutásomat. Ez az út, amit bejártam, sokkal több volt, mint sport: tele volt küzdelmekkel, örömökkel, tanulással, és azzal az érzéssel, hogy minden pillanatért megérte. Az uszodában eltöltött évek alatt nemcsak sportolóként, hanem emberként is rengeteget tanultam – önmagamról, a kitartásról, és arról, hogy az igazi siker sosem egyedül születik meg