Ez felelős az Alzheimer-kórért? - Agyunk csendes ellensége, ami évtizedekig rejtve maradhat

A tudósok először fedezték fel, hogy az agyszövetben vizsgált 27 fém közül a lítium szintje határozottan alacsonyabb volt az Alzheimer-kóros betegeknél, mint az egészséges egyéneknél. Azt feltételezték, hogy a lítiumhiány károsítja az agysejteket, és megakadályozza az Alzheimer-kórra jellemző fehérjelerakódások lebomlását – ami előidézi a betegséget. A kutatók egy olyan gyógyszert is teszteltek, amely mindezt meggátolhatja. A tanulmány a Nature című folyóiratban jelent meg.

A Földön körülbelül 400 millió ember él a gyógyíthatatlan Alzheimer-kórral. Lehetséges, hogy a lítiumhiány okozza? Fotó: chayanuphol

Az Alzheimer-kór betegségéért a lítiumhiány lehet a felelős

Az Alzheimer-kórt az amiloid-béta és tau fehérjék összetapadása okozza, amelyek elpusztítják az idegsejteket. Ezek a fehérjék a lítiummal is kapcsolatban állnak. Az amiloid-béta fehérjék vonzzák a pozitív töltésű lítiumionokat, megkötik azokat, és még szorosabban összetapadnak. A tau fehérje-aggregátumok száma növekszik, míg a szabad lítium mennyisége csökken.

Az Alzheimer-kór különböző stádiumaiban elhunyt betegek szövetmintái már alacsony lítiumszintet mutattak az agyukban. Az egereken végzett laboratóriumi vizsgálatok azt is kimutatták, hogy amikor az egerek lítiumhiányban szenvedtek, plakkok, gyulladás, szinapszisvesztés alakult ki náluk, és romlott a memóriájuk. Amikor az egészséges állatokat alacsony lítiumtartalmú étrenddel etették, agyuk gyorsan öregedett.

Érdekes módon korábbi tanulmányok is kimutatták, hogy kevesebb demencia eset fordult elő azokban a régiókban, ahol több lítium volt az ivóvízben.

A lítium egy természetes nyomelem, amely a vízben, a talajban és különböző mértékben az élelmiszerekben is megtalálható – de sokkal kisebb mennyiségben, mint sok más ásványi anyag.

A lítiumkészítmény megállítja a bomlást

A kutatók olyan sót kerestek, amely nem kötődik az amiloid bétához – és lítium-orotátot találtak. A beadás javította a beteg egerek memóriáját és helyreállította az agykárosodást.

Még a legkisebb mennyiségek is elegendőek voltak, és semmilyen mellékhatás nem jelentkezett.

Az egyik legmegdöbbentőbb felfedezés számunkra az volt, hogy ennél a rendkívül alacsony dózisnál is mélyreható hatások voltak

– hívta fel a figyelmet Bruce Yankner, a Harvard Orvosi Egyetem munkatársa, a tanulmány vezető szerzője.